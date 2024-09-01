Займет не больше 20 секунд: назван новый простой способ улучшить сон

Этот метод пойдет и тем, кто ведет сидячий образ жизни.

Увеличить продолжительность сна помогут короткие силовые тренировки с отягощениями и перерывы на упражнения по вечерам. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследования специалистов из Университета Отаго в Новой Зеландии.

“Наше исследование показало, что прерывание вечернего сидения короткими упражнениями небольшой интенсивности улучшает продолжительность сна и не нарушает его качество», — рассказала ведущий автор исследования Дженнифер Гейл.

По мнению специалистов, такой метод подойдет тем, что ведет малоподвижный образ жизни. Так как он принесет пользу здоровью.

Тренировка с отягощениями заставляет мышцы сокращаться, преодолевая сопротивления из-за внешних факторов, например, веса самого тела. Самое лучшее, что предложенные варианты упражнений не занимают много времени и не позволяют сильно устать. Каждое из них стоит делать 20 секунд.

Среди подобных упражнений подойдет приседание на стуле. Не используя руки, следует подниматься и снова опускаться на стул.

Исследователи рекомендуют также попробовать подъемы икр. Нужно встать на носочки, а затем опустить спину.

Еще одна из быстрых нагрузок это подъем колен. Каждое колено необходимо поднимать к груди и отводить ногу назад в течение 20 секунд, а потом повторить это с другой ногой. Для опоры можно использовать стул или стену.

Кроме того, для улучшения сна подойдет марш на месте. Колени нужно поочередно поднимать на высоту бедер, одновременно размахивая руками.

Исследователи советуют воспользоваться отжиманиями от стены. Следует встать лицом к стене так, чтобы опереться руками на уровне плеч и прижиматься телом к поверхности.

Помимо этого, можно использоваться боковые подъемы ног. Нужно расставить ноги на ширине плечи, поднять ногу в сторону, а затем опустить обратно.

Каждое из упражнений рекомендуется повторить по три раза, общей продолжительностью три минуты. А также каждые 30 минут в течение четырех часов вечером.

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