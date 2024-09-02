«Начните читать сами»: как привить ребенку любовь к книгам

Научить чадо читать — задача выполнимая. А вот с мотивацией нередко возникают серьезные проблемы.

Любоваться своим ребенком, читающим, например, «Робинзона Крузо», мечтают многие современные родители. Но также многие ежедневно сталкиваются с задачей отвлечь дитя от гаджетов и соцсетей. Помочь им взялась редактор художественной литературы Анна Данилина, ее советы публикует Газета.ру.

Первым делом эксперт порекомендовала обратить внимание на себя — а как часто вы читаете? Дети повторяют за мамами и папами, так что собственный пример является одним из лучших приемов воспитания.

«Если вы скроллите только ленты шортс или новостей, почему требуете другого от сына или дочери? Начните читать сами, делитесь с ребенком впечатлениями о прочитанном, рассказывайте, какие сказки любили в детстве, какие истории помогли найти ответы на тревожащие вопросы. Так вы сделаете книги источником знаний и радости, частью вашей жизни и общения», — отмечает Данилина

Редактор призвала родителей не заставлять отпрысков читать свои любимые книги. Если вам нравятся вестерны или истории про пиратов, это не значит, что они увлекут ребенка. Узнать о его интересах помогут сюжеты мультфильмов, а еще лучше с задачей справятся банальные прямые вопросы.

Время, проведенное за книгой, формирует привычку. Поэтому чтение перед сном, пусть даже не каждый день, поможет увлечь дитя литературой. Ему скучно? Только замените просто чтение разыгрыванием диалогов по ролям. А после обсудите сюжет, поступки героев, варианты решения их проблем и так далее. В будущем подобные беседы пригодятся в освоении школьной программы, да и вы освежите в памяти классические произведения. А еще, и это очень важно, сблизитесь с ребенком за общим делом.

Что касается школы, список литературы может показаться родителю неактуальным, но не стоит выбрасывать из него что-то по собственному желанию. Лучше разбавляйте классиков современными авторами и расширяйте кругозор юного читателя. И главное — книга не должна становиться повинностью, поэтому без искреннего интереса взрослого любви к чтению добиться будет сложно.

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