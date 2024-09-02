Муж и мама артистки тоже ютились вместе с ней в автомобиле. Но почему так вышло?

Певице Екатерине Иванчиковой, более известной под псевдонимом IOWA, однажды пришлось ютиться в передвижном вагончике с грудным сыном во время съемок фильма «Бар „МоскваЧики“». Об этом звезда рассказала 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Это было как во сне, потому что моему ребенку было четыре месяца. Мы жили в вагончике, сначала в Санкт-Петербурге, потом в Москве и это было — крейзи!» — призналась солистка поп-рок-группы IOWA.

Звезда добавила, что в этом же передвижном вагончике пришлось жить также ее мужу и маме. Иванчикова пояснила, что «бегала в перерывах» между съемками кормить своего четырехмесячного сына.

«Это супер единение. На самом деле, чтобы объединиться, нужно придумать какое-то общее дело, общую игру», — объяснила подобный подход артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о последней роли в кино «Пухляша» Красилова — это был фильм «Бар „Москвачики“». Певица IOWA раскрыла подробности о его заключительном появлении на экране.