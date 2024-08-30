«Красивая точка»: IOWA рассказала о последней роли в кино «Пухляша» Красилова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 150 0

IOWA: последняя роль Дмитрия Красилова в кино стала красивой точкой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Умер артист Дмитрий Красилов

В одном из эпизодов картины артисты исполнили мистический и завораживающий танец.

Певица Екатерина Иванчикова, более известная под псевдонимом IOWA, рассказала в беседе с 5-tv.ru на конкурсе «Новая волна — 2024» в Сириусе о работе в кино с танцором Дмитрием Красиловым, которого не стало в декабре 2023 года.

Знаменитости исполнили роли в фильме «Бар „МоскваЧики“». Именно эта картина стала последней для шоумена. Екатерина и Дмитрий устроили зажигательный танец в одном из эпизодов.

«Никто не знает, когда случится последний день. Поэтому, с одной стороны, это счастье, когда ты успел реализоваться. Эта последняя роль и этот пророческий танец — красивая точка», — сказала артистка.

По словам IOWA, эпизод с танцем превратился в настоящую импровизацию. И артисты придумывали движения на ходу.

«Мы танцевали так, как придумали в моменте. Режиссер Анарио Мамедов дал нам право поимпровизировать, подвигаться так, как мы чувствуем и получилось, мне кажется, классно», — рассказала Екатерина.

Певица подчеркнула, что благодаря этому фильму зрители могут снова увидеть Дмитрия — живого и улыбающегося.

«Для всех, кто будет его смотреть, он останется живым — и это магия кино», — добавила она.

Дмитрий Красилов скоропостижно скончался в конце 2023-го года на 30-м году жизни. Его тело обнаружили без признаков жизни в собственной квартире в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вандалы осквернили могилу «Пухляша» Красилова.

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