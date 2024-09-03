Жена Курбана Омарова поделилась подробностями беременности: Бородину ждет сюрприз

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 11 0

Ребенок Курбана Омарова может появиться на свет в день рождения Бородиной

Жена Курбана Омарова поделилась подробностями беременности: Бородину ждет сюрприз

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Появление третьего ребенка бизнесмена может совпасть с днем рождения бывшей супруги.

Первенец Курбана Омарова и его молодой жены Валерии может появиться на свет в день рождения Ксении Бородиной. На это обращает внимание 7Дней.ru.

Наблюдательные пользователи интернета провели следующие вычисления: свадьба у пары состоялась в мае. Валерия на 16 неделе, следовательно, ребенок появится на свет в конце зимы— начале весны, что вполне может выпасть на день рождение экс-супруги бизнесмена.

Забавный «подарок» от мужчины, который до сих пор чувствует вину за разрыв отношений с телеведущей. Подписчики Ксении переживают, что после рождения третьего ребенка Курбан вовсе перестанет уделять внимание их общей дочери Теоне.

К слову, недавно Курбан и Валерия посетили звездный роддом «Лапино» и выложили в сеть восторженные комментарии о приеме и снимке УЗИ.

«Оно уже очень четкое», — сообщила заплаканная Валерия.

Будущая мама пообещала делиться с подписчиками своими наблюдениями о беременности, которых очень много.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пара Омаровых уже знает пол ребенка.

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