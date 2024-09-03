Концерт-реквием в память о жертвах теракта в Беслане прошел во Владикавказе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Трагедия произошла ровно 20 лет назад: террористы захватили школу, взяв в заложники свыше тысячи человек.

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Во Владикавказе состоялся концерт-реквием «Мы живы, пока нас помнят», посвященный памяти жертв теракта в Беслане. Мероприятие было приурочено к 20-летней годовщине трагедии. Видео концерта появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Главная миссия организаторов и участников мероприятия заключается в том, чтобы через музыку укрепить души людей, достучаться до сердец ныне живущих и призвать их беречь мир», — отметила зампредседателя правительства Северной Осетии Альбина Плаева.

В литературно-музыкальном реквиеме приняли участие оркестр и хор республиканского филиала Мариинского театра, ведущие солисты и актеры североосетинских учреждений культуры.

В концерте прозвучали проникновенные шедевры мировой классики, такие как Ave Maria, а также музыкальные и поэтические произведения осетинских авторов.

«Самый главный критерий отбора произведений — чтобы песня, стихотворение, мелодия напоминала о любви к детям, человечности и о том, что важно помнить, чтобы это не повторилось никогда», — сказала первый замминистра культуры Северной Осетии-Алании Марина Рамонова.

На концерт пришли гости и жители республики, в том числе пострадавшие в теракте и родственники жертв террористов. Мероприятие посетили делегации из Италии, Франции, Хорватии, Турции, Казахстана и, конечно, со всех уголков России.

Трагедия в Беслане произошла 1 сентября 2004 года. Тогда террористы захватили школу, взяв в заложники свыше тысячи человек, среди которых были ученики начальных классов, их родители и учителя. Людей загнали в спортзал, несколько суток насильно удерживали без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин почтил память погибших в Беслане.

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