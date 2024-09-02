Умер актер из культовой комедии «Ва-банк» Корчаровский

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 31 0

Артиста не стало на 88-м году жизни.

Умер актер из культовой комедии «Ва-банк» Корчаровский

Фото: Из открытых источников

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На 88-году жизни скончался польский актер Эугениуш Корчаровский, об этом сообщила его дочь Наталья.

«Моему отцу, Эугениушу Корчаровскому, было 87 лет, когда он ушел из жизни. Я все еще не могу осознать, что больше никогда не смогу поговорить с ним. Мне хотелось, чтобы он увидел мою семью и будущих детей. Он был замечательным отцом, о котором многие могли бы только мечтать. Я буду очень скучать по тебе, дорогой папа», — написала Наталья в личном блоге.

Подробности и причины смерти артиста пока неизвестны.

Родился Корчаровский в 1937 году во Львове. В 1963-м завершил обучение в Академии драматического искусства в Кракове. Он начал карьеру как театральный актер, служил в нескольких театрах в городе Лодзь. С 1964 года он стал играть в кино.

Российскому зрителю Корчаровский запомнился по роли радиокомментатора в комедии Юлиуша Махульского «Ва-банк». Известность ему также принесли работы в фильме Тимофея Левчука «От Буга до Вислы», телесериале «Четыре танкиста и собака» Конрада Налецкого и Анджея Чекальского и многосерийной военной драме Виктора Турова «Красный цвет папоротника».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста России и Северной Осетии, оперного певца Юрия Бацазова.

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