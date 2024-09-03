В ЗАГС через полгода: Александра Трусова объяснила свою поспешную свадьбу

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 409 0

Фигуристка Трусова: нет смысла долго встречаться и жить вместе до свадьбы

В ЗАГС через полгода: Александра Трусова объяснила свою поспешную свадьбу

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Пока спортсменка любуется своими фотографиями в белом платье, за ее спиной шепчутся — выскочила замуж из-за беременности! Так ли это?

Фигуристка Александра Трусова вышла замуж в 20 лет и всего через полгода после начала отношений с избранником. После болезненного разрыва с бойфрендом Марком Кондратюком, который произошел по его инициативе, спортсменка присмотрелась к другому коллеге — Макару Игнатову. И не прогадала. Новый роман быстро перерос в нечто серьезное, и молодые люди поженились.

Такого развития событий поклонники Трусовой не ожидали. Супруги так молоды, да и вместе провели совсем немного времени. Злые языки тут же «нашли причину» спешки. Очевидно, фигуристка забеременела, и юноше пришлось стать мужчиной, взять на себя ответственность за девушку и будущего ребенка. Публика умеет быстро делать выводы о чужой жизни.

По словам самой Александры, дело совсем не в беременности, а в отношении к супружеской жизни. Детей она действительно хочет, причем много, но свадьба обусловлена вовсе не скорым пополнением.

«Я всегда думала, что смысла долго встречаться и жить вместе до свадьбы нет. Ну и мама мне это говорила. Поэтому Макара я сразу предупредила: если нет серьезных намерений, то и встречаться незачем», — заявила Трусова в интервью Hello.

Игнатов нисколько не испугался принципов своей возлюбленной, а, наоборот, принял их с должным уважением. И хотя парень испытывает «внутреннюю антипатию к традициям», с женитьбой он тянуть не стал. Отец Марка поддержал его в этом решении. Для родителей самым важным условием оказалось счастье детей, а не представления общества о «подходящем времени» для семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько обошлась свадьба фигуристов Марка Игнатова и Александры Трусовой. Цифры впечатляющие — одно платье невесты стоило шесть миллионов рублей!

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