Официальное приглашение: Вьетнам ждут на саммите БРИКС в Казани
Россия отправила приглашение Вьетнаму на саммит БРИКС в Казани
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Свое участие в мероприятии же подтвердили представители 18 стран.
Россия ждет официальную вьетнамскую делегацию на саммите БРИКС в Казани. Об этом «Известиям» рассказали в нашем диппредставительстве в Ханое.
Вьетнам уже давно рассматривает возможность присоединиться к группе, но с подачей заявки пока медлит. Как и не спешит отвечать на уже отправленное приглашение.
Россия, в свою очередь, представит в Казани новый формат сотрудничества стран БРИКС с теми, кто только планирует вступить в объединение. Все детали инициативы раскроют в октябре, но для Вьетнама подобное партнерство может оказаться максимально привлекательным и перспективным вариантом.
Свое участие в саммите — под председательством нашей страны — уже подтвердили почти два десятка государств.
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