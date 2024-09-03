«Мы живем в одном доме»: Сысоева впервые рассказала о расставании со Стоуном

Пара недавно ошарашила поклонников тем, что решила разорвать отношения после участия в телевизионном проекте.

Артистка Надежда Сысоева поведала, что после расставания с блогером Сашей Стоуном, старается с ним не общаться. Об этом она рассказала в интервью с телеведущей Ляйсан Утяшевой.

«Мы не общаемся, но мы живем в одном доме, поэтому, конечно же, видимся, вежливо здороваемся», — раскрыла она.

Хоть ни Сысоева, ни Стоун не раскрывают истинную причину расставания, но, видимо, все прошло на мирной ноте. Это доказывает и то, что блогер поддержал свою бывшую возлюбленную, когда в ее семье произошла трагедия — мама артистки умерла.

Сысоева призналась, что ей пришлось учиться справляться самостоятельно с личным горем. Поэтому все переживания и слезы были направлены на то, чтобы пережить потерю родного человека.

Сложности в отношениях бывших возлюбленных появились на телевизионном проекте, где они принимали участие. Тогда Сысоева выбыла из шоу, потому что потеряла мотивацию продолжать бороться за победу после тяжелого разговора со Стоуном. Касалось ли это расставания — неизвестно, но после окончания проекта пара сообщила о своем решении разорвать связь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Стоун флиртовал с Дерябиной во время отношений с Сысоевой.