«Мы живем в одном доме»: Сысоева впервые рассказала о расставании со Стоуном

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Актриса Надежда Сысоева заявила, что не общается со Стоуном после расставания

«Мы живем в одном доме»: Сысоева впервые рассказала о расставании со Стоуном

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пара недавно ошарашила поклонников тем, что решила разорвать отношения после участия в телевизионном проекте.

Артистка Надежда Сысоева поведала, что после расставания с блогером Сашей Стоуном, старается с ним не общаться. Об этом она рассказала в интервью с телеведущей Ляйсан Утяшевой.

«Мы не общаемся, но мы живем в одном доме, поэтому, конечно же, видимся, вежливо здороваемся», — раскрыла она.

Хоть ни Сысоева, ни Стоун не раскрывают истинную причину расставания, но, видимо, все прошло на мирной ноте. Это доказывает и то, что блогер поддержал свою бывшую возлюбленную, когда в ее семье произошла трагедия — мама артистки умерла.

Сысоева призналась, что ей пришлось учиться справляться самостоятельно с личным горем. Поэтому все переживания и слезы были направлены на то, чтобы пережить потерю родного человека.

Сложности в отношениях бывших возлюбленных появились на телевизионном проекте, где они принимали участие. Тогда Сысоева выбыла из шоу, потому что потеряла мотивацию продолжать бороться за победу после тяжелого разговора со Стоуном. Касалось ли это расставания — неизвестно, но после окончания проекта пара сообщила о своем решении разорвать связь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Стоун флиртовал с Дерябиной во время отношений с Сысоевой.

+19° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
90.00
-1.19 99.26
-1.50
Уран придаст ускорения: гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2024

Последние новости

11:20
Нетаньяху одной фразой сорвал сделку с ХАМАС о прекращении огня в Газе
11:13
Международный форум «День сокола» стартовал в рамках ВЭФ-2024
10:56
Лето продолжается: какая погода будет в Москве в начале сентября
10:40
Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь
10:38
Любительница пива и бильярда: кто утешает Аффлека во время развода с Лопес
10:34
«Мы живем в одном доме»: Сысоева впервые рассказала о расставании со Стоуном

Сейчас читают

Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
Отпуск будет испорчен: кого из россиян не выпустят на отдых в Турцию и Египет осенью 2024 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака