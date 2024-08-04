«Легкая история»: Стоун флиртовал с Дерябиной во время отношений с Сысоевой

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 31 0

Саша Стоун флиртовал с Дерябиной во время отношений с Надеждой Сысоевой

«Легкая история»: Стоун флиртовал с Дерябиной во время отношений с Сысоевой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Однако вскоре юноша сам «слился».

Попытки пофлиртовать предпринимал блогер Саша Стоун с участницей «ДОМ-2» Кристиной Дерябиной в то время, пока он сам был в отношениях с актрисой Надеждой Сысоевой. Об этом Дерябина рассказала в интервью для YouTube-шоу Георгию Иващенко.

«Со Стоуном была легкая история, ничего такого не было. Как оказалось, он живет рядом с рестораном, в который я часто хожу. Он тоже туда ходит. Он увидел мои фотографии и написал мне, мол, почему я ни разу не увидел в этом ресторане такую даму. У меня не было вау эффекта», — рассказала знаменитость.

При этом Стоун решил свести общение на «нет», когда узнал, что она является участницей «ДОМа-2». Дерябина уверяет — у блогера предвзятое отношение к проекту.

Дерябина также считает, что у Стоуна сильное желание найти себе девушку. Поэтому она посоветовала юноше «остановиться», и тогда «все придет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Сысоева рассталась с молодым блогером Сашей Стоуном.

+23° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:22
«Подарить счастливую жизнь»: Тарасов и Костенко решили удочерить малышку
19:10
«Уходите от этого места!» — Как спастись от медведя в лесу
18:56
Грибовидное облако заметили в Нью-Йорке после удара ВКС РФ
18:47
ВСУ использовали для атаки по Луганску «целый набор» ударных средств
18:42
«Легкая история»: Стоун флиртовал с Дерябиной во время отношений с Сысоевой
18:25
Город Бердск Новосибирской области оказался обесточен из-за падения опоры ЛЭП

Сейчас читают

«Убийства, насилие, пытки»: Захарова высказалась о ситуации в тюрьмах США
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
«Призывал решить вопрос миром»: кто избил боксера Дмитрия Двали
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака