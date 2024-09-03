Любительница пива и бильярда: кто утешает Аффлека во время развода с Лопес

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Бену Аффлеку приписывают роман с актрисой Кек Кеннеди

Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; 5-tv.ru

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Знаменитый актер старается не афишировать подробности личной жизни, однако внимательные поклонники уже сделали свои выводы.

Долго горевать после новостей о разводе с Дженнифер Лопес Бен Аффлек не намерен. Его уже заметили в компании представительницы известной династии.

36-летняя актриса Кик Кеннеди, похоже, спасает актера от последствий крушения брака с Джей Ло. С любительницей пива и бильярда звезду видели уже много раз.

Кик — давняя знакомая Аффлека. Они начали общаться еще в период пандемии. Хотя этот факт актер всячески опровергает. По словам друзей знаменитости, он боится, что это негативно повлияет на бракоразводный процесс с Лопес.

Первые слухи о проблемах в отношениях знаменитостей появились еще в мае, когда фанаты заметили, что Аффлек переехал из своего особняка в арендованный дом, а после этого пропустил годовщину свадьбы и вечеринку в честь дня рождения Лопес.

Бывшие супруги так и не смогли прийти к компромиссу, поэтому развод многие считают неминуемым. По мнению инсайдеров, причиной размолвки стала страсть певицы к публичности. По другой версии, проблемы в семье начались из-за измен Аффлека.

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