Угроза евразийского масштаба: чем для здоровья опасен «географический» язык

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 17 0

Врач Лепилова: географический язык может сигнализировать о сифилисе у человека

Угроза евразийского масштаба: чем для здоровья опасен «географический» язык

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Необычный симптом может даже ударить по дикции человека.

«Географический» язык выступает симптомом, при котором у человека появляются особые пятна на языке — они похожи на различные континенты карты. Причем это может указывать даже на сифилис у больного. Об этом в беседе с агентством URA.RU рассказала врач-терапевт Полина Лепилова.

«Появление этого симптома может быть связано с наличием инфекционных заболеваний, допустим, гриппа, сифилиса, глистных инвазий», — объяснила медицинский специалист.

Лепилова пояснила, что появление характерных пятен происходит обычно из-за отторжения ткани слизистой оболочки языка. При этом порой симптомы могут отсутствовать у человека, а иногда они способны наградить больного проблемами с дикцией или изменением вкуса, сопроводив это покалыванием.

Она добавила, что географический язык порой бывает и маркером того, что у человека нарушена работа желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Специалист призвала не игнорировать симптомы выше и сразу обращаться за помощью к врачу.

Врач-терапевт указала, что уменьшить риск появления географического языка поможет отказ от курения и алкоголя. Также важно при возникновении проблем своевременно отправляться к стоматологу, заключила Лепилова.

Ранее 5-tv.ru писал, что может узнать о человеке стоматолог во время осмотра.

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