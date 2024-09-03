Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

Предварительно, в состав экипажа входят шесть человек.

Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вертолет Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь на границе с Бурятией. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

По факту произошедшего организована проверка.

Как сообщили 5-tv.ru в иркутском главке МЧС, экипаж вертолета вышел на связь, но она не очень стабильная. Предварительно, в состав экипажа входят шесть человек.

+19° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
90.00
-1.19 99.26
-1.50
Уран придаст ускорения: гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2024

Последние новости

11:20
Нетаньяху одной фразой сорвал сделку с ХАМАС о прекращении огня в Газе
11:13
Международный форум «День сокола» стартовал в рамках ВЭФ-2024
10:56
Лето продолжается: какая погода будет в Москве в начале сентября
10:40
Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь
10:38
Любительница пива и бильярда: кто утешает Аффлека во время развода с Лопес
10:34
«Мы живем в одном доме»: Сысоева впервые рассказала о расставании со Стоуном

Сейчас читают

Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
Отпуск будет испорчен: кого из россиян не выпустят на отдых в Турцию и Египет осенью 2024 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака