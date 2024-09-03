Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь

Вертолет Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь на границе с Бурятией. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

По факту произошедшего организована проверка.

Как сообщили 5-tv.ru в иркутском главке МЧС, экипаж вертолета вышел на связь, но она не очень стабильная. Предварительно, в состав экипажа входят шесть человек.