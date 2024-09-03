Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь
Предварительно, в состав экипажа входят шесть человек.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky
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Вертолет Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь на границе с Бурятией. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
По факту произошедшего организована проверка.
Как сообщили 5-tv.ru в иркутском главке МЧС, экипаж вертолета вышел на связь, но она не очень стабильная. Предварительно, в состав экипажа входят шесть человек.
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