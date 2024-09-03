В Иркутской области нашли пропавший с радаров вертолет Ми-8

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 41 0

В результате инцидента есть пострадавшие.

В Иркутской области нашли пропавший с радаров вертолет Ми-8

Фото: Telegram / Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России / vm_sut

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Спасателям удалось обнаружить вертолет Ми-8 авиакомпании «Баргузин», который пропал на границе Бурятии и Иркутской области. Он совершил аварийную посадку в 85 километрах от Иркутска. Об этом сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — уточнил губернатор.

По его словам, сейчас экстренные службы проводят операцию по поиску и спасению экипажа. Предварительно, всего на борту было шесть человек.

До этого, 31 августа, страшная катастрофа с вертолетом Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» произошла в Камчатском крае. На его борту находились три члена экипажа и 19 туристов, однако он так и не добрался до пункта назначения. Поиски затянулись из-за плохих погодных условий — над горами стоял туман и пропавший вертолет невозможно было обнаружить с воздуха.

Спустя сутки обломки Ми-8 нашли неподалеку от того места, где экипаж выходил на связь в последний раз. Никто из находившихся на борту не выжил. Сейчас следователи устанавливают возможные причины крушения воздушного судна.

Ранее 5-tv.ru публиковал последние кадры, на которых запечатлен разбившийся на Камчатке Ми-8.

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В Иркутской области нашли пропавший с радаров вертолет Ми-8

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