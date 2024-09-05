«Крестный Фей»: подмосковный фермер выращивает тыквы размером с карету

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Подмосковный дачник планирует побить рекорд по весу гигантской тыквы

«Крестный Фей»: подмосковный фермер выращивает тыквы размером с карету

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Мужчина выращивает овощи под несколько сотен килограммов.

Подмосковный 29-летний огородник планирует вновь удивить людей гигантской тыквой под восемьсот килограммов. Об этом Александр Чусов рассказал в беседе с изданием aif.ru.

«Точный вес овощей мы узнаем на ежегодной выставке-конкурсе в „Аптекарском огороде“, которая пройдет в сентябре», — намекнул молодой дачник.

Чусов восемь лет назад начал парад рекордов по весу тыквы, становясь примером для своих коллег. Этой осенью он планирует превзойти свое достижение 2022 года — тогда он вырастил овощ весом порядка 548 килограммов. Мужчина также отправит на конкурс и других претендентов, например, 66-килограммовый арбуз.

При этом царь-тыкву Чусова уже внесли в Книгу рекордов России еще восемь лет назад. Мужчину это не удовлетворило, он вновь решил потратить пять месяцев и пятьсот литров воды на выращивание огромной тыквы.

Чусов также признался, что для него эти гигантские овощи, в первую очередь, — предмет гордости и арт-объект, но и про ценность семян мужчина не забывает.

Ранее 5-tv.ru показал, как фермер из Дагестана вырастил монструозную тыкву.

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