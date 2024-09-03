Без лишних глаз: раскрыто тайное убежище принца Гарри в Великобритании

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 37 0

Peoplе: принц Гарри в Великобритании живет у своего дяди графаЧарльза Спенсера

Без лишних глаз: раскрыто тайное убежище принца Гарри в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Младший сын короля Карла III умеет хорошо конспирироваться.

Приезжая в Великобритании из США, принц Гарри скрывается от посторонних глаз в резиденции своего дяди — графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы. Об этом рассказали изданию People инсайдеры.

Гарри уже несколько лет живет в Штатах. Но в Великобритании тоже появляется, правда, по особым случаям. И в эти периоды принц предпочитает не появляться на публике и не общаться с королевской семьей. Убежище он нашел в особняке в Норфолке, который принадлежит Спенсеру. Кстати, когда-то там жила его мать — принцесса Диана.

Один из своих визитов в родную страну Гарри совершил на днях, чтобы принять участие в похоронной церемонии лорда Фэллоуза, еще одного дяди по материнской линии. Кстати, там присутствовал и старший брат — принц Уильям. Папарацци заметили, что братья держались на расстоянии друг от друга.

Более того, известно, что после объявления супруги Уильяма Кейт Миддлтон об онкологическом заболевании Гарри отправлял сообщение Уэльским, но оно осталось без ответа. По некоторым данным, конфликт между братьями возник, когда Гарри обвинил Кэтрин в прохладном отношении к его супруге Меган Маркл.

В последний раз братьев видели вместе на коронации короля Карла III в мае прошлого года, но их посадили отдельно, и принц Гарри быстро удалился с мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Гарри начал искать способы вернуться в Британию.

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