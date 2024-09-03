Суд оштрафовал историка Венявкина* за нарушение деятельности иноагента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал историка Илью Венявкина* за нарушение деятельности иностранного агента. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

«Таганский районный суд рассмотрел протокол об административном правонарушении за отсутствие плашки об иноагентстве по ч. 4 ст. 19.34 «Нарушение порядка деятельности иностранного агента», — огласили приговор в зале суда.

Историк обязан выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

В реестр иноагентов Венявкина включили в 2023 году. По информации Минюста России, он принимал участие в создании и распространении информации других иностранных агентов, а также недостоверных сведений о действиях российских властей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мосгорсуд оставил без изменений приговор о заочном аресте Юлии Навальной**, вдове блогера Алексея Навального***, по делу об участии в экстремистском сообществе. Она неоднократно публично дискредитировала ВС РФ, а также выступала против спецоперации.

* — признан иноагентом в РФ

** — внесена в список террористов и экстремистов Росинформинга

*** — внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга, признан иноагентом в РФ