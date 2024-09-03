«Мощный научный задел»: проректор ДВФУ Нелюб призвал вести исследования со странами АТР

О совместной работе с учеными из Азиатско-Тихоокеанского региона он высказался на сессии в рамках ВЭФ-2024.

Мощные заделы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) можно развивать и масштабировать вместе с учеными из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Такое заявление сделал проректор по научной работе ДВФУ Владимир Нелюб на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Нелюб выступил на сессии «ВФУ — центр трансфера науки и технологий из стран АТР», где подчеркнул, что России есть что предложить странам региона.

«У нас вложения в научную сферу за последние пять лет увеличились на 39%. И мы создали очень мощный научный задел. У нас есть возможности говорить про прикладные исследования совместно с дружественными странами АТР», — сказал он.

Вместе с тем Нелюб отметил, что исторически Дальний Восток ориентирован на кооперацию с Китаем, к тому же имеет общую границу с этой страной. А ДВФУ как крупнейший университет региона выполняет интеграционную функцию, являясь «технологическим мостом» трансфера науки и технологий.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек из 76 стран. В рамках деловой программы форума ожидается более 100 событий, в том числе — важные встречи и подписания соглашений.