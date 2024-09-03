В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек из 76 стран

Представители более 70 стран сейчас находятся во Владивостоке, где сегодня стартовал Восточный экономический форум. Первый день начался с открытия выставки «Улица Дальнего Востока». На набережной бухты Аякс 11 регионов Дальневосточного федерального округа представляют свои лучшие проекты.

Кроме того, в центре внимания сегодня и важные природоохранные темы. Для гостей ВЭФ открыли «Дом сокола», где любой желающий сможет посмотреть на живых кречетов, сапсанов и балабанов.

На острове Русский в эти дни работает корреспондент «Известий» Евгений Подтергера. И все подробности — в его репортаже.

Восточный экономический начинается с «Улицы Дальнего Востока». Для форума, который проходит в девятый раз, это — уже традиция.

Вся университетская территория в 200 гектаров — это площадка форума. Задействована даже набережная. На берегу Японского моря — «Улица Дальнего востока», где себя презентуют все 11 регионов-участников.

В павильонах причудливо переплетаются культура и традиции и высокие технологии.

Каждый регион пытается удивить. Сахалин решил, что нет ничего привлекательнее котов, и на газоне теперь — Курильский бобтейл. Этот рыжий почти тигр претендует на звание неформального символа форума.

«Эти коты — очень хорошие охотники. И мы решили этого кота отобразить в нашей экспозиции», — говорит директор департамента Министерства экономического развития Сахалинской области Виктория Василевская.

Эта улица — любимое место и яркое впечатление для иностранных участников. В этот раз самые внушительные делегации — из Индии и Китая.

«Россия — великая держава в мире. Поэтому мы ожидаем, что Россия будет играть более важную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И у Вьетнама и России есть потенциал сотрудничества во многих областях», — говорит заместитель председателя совета Вьетнамского университета социальных и гуманитарных наук Буй Тхань Нам.

Площадка форума условно делится на блоки. Здесь — ведомства и министерства, огромный этаж — под госкомпании и крупный бизнес, сотни квадратов под банковский сектор, этаж под СМИ.

Работает мобильная студия «Известий». Все дни форума именно отсюда будут транслироваться важные интервью.

Внутри корпусов — многоуровневые лабиринты из презентационных стендов компаний, корпораций, министерств и ведомств. В каждом происходят важные встречи и подписания соглашений.

Девятый форум во Владивостоке — это больше 100 событий только в рамках деловой программы, а еще культурная и спортивная. Второй год подряд в рамках ВЭФ проходит Соколиный форум, который не оставит равнодушным к проблеме сохранения этих птиц.

Здесь у сокола — отдельный дом. Внутри все — о редких птицах.

«Это популяризация охрана таких животных, популяризация соколиной охоты. Мы стояли на месте, сейчас государство на нас обратило внимание, и мы двигаемся, надеюсь, в нужном направлении», — говорит руководитель питомника «Пилигрим-Фалкон» Петр Волков.

Впрочем, сосредоточен форум на инновациях, креативной экономике и импортозамещении. Эта компания создала комплексы по обучению детей пилотированию дронов. Разработала сами коптеры, а, главное, — методики обучения. Такими комплектами оснащены уже все 100 с лишним школ Сахалина.

«Уже в большинстве своем это — отечественные дроны. Платы и полетные контролеры именно российского производства. Данный дрон конкретный собран на 70-80% из электроники российской», — говорит генеральный директор компании «Тезона» Дмитрий Митяев.

Уже работают полтысячи проектов, которые родились здесь на форуме. А это — как минимум 100 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке, в том числе и с иностранными партнерами и инвесторами.

Тема ВЭФ этого года — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

«ВЭФ помогает нам найти новые цепочки сотрудничества, помогает расширить зону взаимопонимания и доверия. Это очень важно в сегодняшнем мире», — говорит заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДВФО Юрий Трутнев.

И именно здесь — на Восточном экономическом форуме — выстраиваются взаимовыгодные партнерские отношения с соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону.