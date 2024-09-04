Не должна была умереть в тот день: новые подробности гибели принцессы Дианы

Бывший телохранитель королевской особы Кен Варф поделился своим мнением по поводу аварии, в которой она погибла.

Принцесса Диана могла быть жива, если бы не решение, принятое ее бойфрендом — миллиардером Доди Аль Файедом. Об этом рассказал бывший телохранитель королевской особы Кен Варф изданию Mirror.

Леди Диана трагически погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года, и только спустя 27 лет после аварии ее телохранитель решил рассказать свое мнение по поводу случившегося. Кен Варф долгое время работал в полиции, а потом шесть лет служил в охране принцессы, поэтому он хорошо знал Диану и был в курсе всех событий того дня.

По его мнению, той аварии можно было избежать, если бы за руль сел другой человек. Более того, он был очень крайне удивлен тем, насколько расслаблено и беспечно все вели себя в тот день.

Тогда было странно все: взять хотя бы то обстоятельство, что Диана вообще не должна была ехать в той машине.

Не та машина, не тот водитель

Принцесса Диана вместе с Доди Аль Файедом. Patrick Bar / ТАСС

По рассказам Варфа, когда принцесса Уэльская вместе с Аль Файедом приехали в Париж и остановились в отеле Ritz, им сообщили, что у выхода их поджидает большая толпа журналистов.

Пара очень не хотела пересекаться с папарацци, поэтому они были вынуждены изменить свои план и поехать на другой машине, выбежав для этого через служебный выход. Своего надежного водителя они, в свою очередь, отправили к главному входу отеля.

В итоге их план удался, и они попали в автомобиль к водителю по имени Анри Поль, однако мужчина этот был изрядно выпивший.

Пара села на заднее сиденье седана Mercedes-Benz S-класса, за рулем был Анри Поль, а справа от него — охранник Аль Файеда Тревор Рис-Джонс. Их автомобиль ехал на огромной скорости, после чего Поль потерял управление в туннеле на мосту Альма и врезался в столб.

Самый большой вопрос, который беспокоит Варфа в данной ситуации — почему никто не нашел замену Полю, когда стало ясно, что он пьян? По его словам, личный телохранитель Тревор Риз-Джонс мог вполне управлять машиной, ведь он был все время рядом и был трезв.

Более того, Варф уверен, что именно это Риз-Джонс и предложил. Однако такая инициатива очень не понравилась бойфренду Дианы, так как принимать решения может только он, а не его подчиненные. Вафф считает, что именно это и погубило принцессу Диану.

«Единственное, что спасло бы жизнь Дианы в ту ночь, это если бы они выгнали шофера, и Рис-Джонс сел за руль», — говорит дословно Варф.

Что касается большой скорости, на которой ехал автомобиль принцессы, то это объясняется желанием пары ускользнуть от журналистов. Известно, что они до последнего преследовали их авто. Однако и этого можно было избежать при желании, если бы было дано распоряжение приставить полицейскую машину к ним. Тогда погони не было бы, утверждает бывший телохранитель.

Тем не менее, тогда ни Диана, ни Доди не просили местную полицию о помощи, а личной охраны у принцессы уже не было — она лишилась ее после развода с принцем Чарльзом (ныне король Великобритании Карл III).

При этом охрану Скотланд-Ярда у принцессы не отбирали. Варф утверждает, что от нее Диана отказалась уже сама, так как не хотела иметь больше ничего общего с этой семьей.

По словам Вафа, он лично пытался уговорить Диану одуматься и не отказываться от такой защиты. Он сказал, что даже после развода она уже никогда не перестанет быть для всех принцессой Уэльской.

«Если бы королева настаивала на том, чтобы Диана сохранила свою безопасность в Скотланд-Ярде, Диана бы согласилась», — говорит бывший телохранитель.

По этой причине к ее персоне всегда будет присутствовать повышенный интерес, а значит она может притягивать к себе много опасных людей с плохими намерениями. Однако Диана не послушала его. Возможно, если бы тогда она последовала словам Вафа, то она до сих пор была бы жива.

Подробности трагедии

Принцесса Диана. www.globallookpress.com / Globe Photos

Принцесса Диана и Доди Аль Файед вышли из отеля Ritz вместе чуть за полночь 31 августа 1997 года.

Уже в 00:23 автомобиль на большой скорости врезался в опорный столб подземного туннеля Альма. Анри Поль и Доди Аль Файед скончались на месте.

Принцесса Диана была еще жива, прибывшая скорая в срочном порядке доставила ее в больницу. Однако от полученных травм она умерла уже через несколько часов.

Единственный, кто выжил в этой аварии — Рис-Джонс — телохранитель бойфренда Дианы, но и он не смог в итоге дать внятных показаний. Он объяснял это тем, что сильно ударился головой и забыл момент аварии.

Во многом Рис-Джонса спасло то, что он был пристегнут в момент столкновения. Кроме того, сработала подушка безопасности и немного смягчила удар.

Практически десять лет велось расследование причин этой аварии. Только в декабре 2006 года был опубликован документ, где сказано, что принцесса Уэльская погибла в результате несчастного случая. Виновником аварии был назначен водитель Анри Поль, в крови которого действительно было большое количество алкоголя, а также следы нейролептиков.

Другие версии гибели

Автомобиль, в котором разбилась принцесса Диана. Abaca Press / ТАСС

На фоне того, какая драма разворачивалась в королевской семье после развода Дианы и Чарльза, многие не поверили тому, что это трагедия — лишь несчастный случай.

В официальную версию гибели Дианы и Доди не верит и отец спутника принцессы — Мохаммед Аль-Файед. Мужчина начал свое собственное расследование и пришел к выводу о том, что аварию подстроили британские спецслужбы.

Он считает, что принцесса Диана могла бы беременна и планировала выйти замуж за его сына, о чем вскоре узнали в королевское семье. Это обстоятельство крайне не понравилось всем. Поэтому они решили избавиться он принцессы Уэльской и от ее спутника таким образом.

Мохаммед Аль-Файед считает, что водитель Анри Поль был завербован и должен был вести пару по оговоренному заранее со спецслужбами маршруту. Однако о том, что Поль может стать жертвой ДТП, его не предупредили.

Известно, что до того, как машина врезалась в столб, ее подрезал белый Fiat. По мнению мужчины, за рулем того автомобиля как раз мог находиться один из сотрудников британских спецслужб.

Тем не менее водителя автомобиля нашли. Удивительно, но спустя всего год после аварии этот мужчина умер при загадочных обстоятельствах, которые следователи сочли самоубийством

Более того, Аль-Файед утверждает, что тело принцессы Диане забальзамировали именно для того, чтобы скрыть ее беременность. Получается очень удобная ситуация для королевской семьи, ведь после этой процедуры невозможно проводить посмертные судмедэкспертизы.

Что касается пьяного водителя, то многие сторонники теории заговора уверены, что это ложь, и Поль не был пьян. По крайней мере, не в тот вечер. В частности, многие утверждают, что кровь Поля была заменена на чужую.

Так, помимо алкоголя в анализах были найдены следы препарата, которым лечат глистов у детей или разбавляют запрещенные вещества. Обе эти версии маловероятны в случае Поля. По крайней мере, запрещенные вещества он точно не употреблял перед смертью.

Помимо этого, уровень угарного газа в его крови был удивительно высоким, чему до сих пор никто не смог найти убедительных объяснений.

До сих пор смерть принцессы Уэльской остается одним из самых громких и загадочных событий в современной истории. Каждый год выясняется все больше подробностей об этом деле, и, возможно, когда-нибудь будет доподлинно известно, что же произошло в ту ночь в парижском туннеле Альма.

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