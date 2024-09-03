«Подрывает шаткое доверие»: на что подростки чаще всего жалуются психологу

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 34 0

Психолог Алексеева: чаще всего подростки жалуются на родителей

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; 5-tv.ru

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Чем ближе школьники к выпускным классам, тем сильнее испытывают тревогу. Но какие факторы только усиливают это состояние?

Чаще всего подростки жалуются психологу на родителей. Детей не устраивает, когда взрослые постоянно предъявляют им претензии и ругаются между собой. Об этом 5-tv.ru рассказала клинический психолог, педагог высшей категории Маргарита Алексеева.

«Ругань самих родителей при детях — буквально подрывает шаткое доверие и какое-то стабильное отношению к миру у подростков. И это очень тяжело переживать человеку, который прямо сейчас принимает решение, каким ему быть. Да, задача подросткового возраста не только поругаться с родителями, но и решить, каким взрослым ему стать», — объяснила психолог.

Также детей тревожат регулярные разговоры об учебе. Подростки не могут спокойно вздохнуть из-за постоянных вопросов об оценках, контрольных и так далее. Чем ближе к выпускным классам, тем сильнее школьники испытывают тревогу, поэтому нужно иногда пытаться отвлечь подростков.

«Найдите темы, о которых вы будете говорить с вашими детьми. Темы обязательно отвлеченные от учебы, экзаменов и дальнейших перспектив с поступлением. И совет всем родителям: если вы чувствуете, что вам прямо хочется цепляться с претензиями к своему ребенку, возможно, вам самим не хватает какой-то поддержки от близких людей», — рассказывает педагог.

Алексеева добавила, что задача родителя заключается в том, чтобы найти в себе силы поработать над отношениями с детьми, может даже и при помощи специалиста.

Ранее 5-tv.ru рассказал, должны ли родители помогать школьнику с уроками.

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