Пытался сбежать: задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 12 0

Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле

Пытался сбежать: задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Тело школьницы нашли в подвале многоэтажки.

В Москве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В Москве мои коллеги из ГУУР МВД России задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении школьницы, которая пропала 31 августа в городе Нижнем Тагиле. Тело девочки обнаружено», — уточнила Волк.

По ее словам, мужчина уже доставлен в Свердловскую область для проведения следственных действий.

Как сообщили в Следственном комитете по региону, 3 сентября тело пропавшей девочки было обнаружено в подвале многоэтажного дома, зафиксированы следы насильственной смерти.

Подозреваемый, который ранее был судим, пытался скрыть следы убийства и сбежать, но был оперативно задержан в столице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти пропала 12-летняя школьница, ушедшая гулять с собакой. На прогулку она отправилась еще 1 сентября, до сих пор ее место нахождения остается неизвестным.

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