«В подъезде зажала»: как Утяшева приревновала мужа к Сысоевой

Знаменитость призналась, что пролила немало слез в подушку бессонными ночами.

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что в начале отношений с комиком Павлом Волей приревновала его к актрисе Comedy Woman Надежде Сысоевой. О том, как возник и распался «любовный треугольник», звезды рассказали в кулинарном YouTube-шоу Утяшевой.

Все началось с того, что Сысоева появилась с Волей на красной дорожке музыкальной премии. По словам актрисы, это произошло совершенно случайно. Она должна была выходить на дорожку вместе с другими участницами Comedy Woman, однако из-за ошибки организаторов приехала на час позже. И тут Воля, которому только предстояло выйти на красную дорожку, предложил Сысоевой составить ему компанию.

«Он видит всю в расстроенных чувствах и спрашивает: „Что случилось?“ Я говорю, что дорожка прошла мимо меня. И он говорит: „Надюш, ничего, не расстраивайся. Сейчас я тебе подарю незабываемый момент“. Так и было! Он как друг. Мы проходим по дорожке и на следующий день об этом говорят все. Это произвело фурор, особенно в моем коллективе», — рассказала Сысоева.

Утяшева, которая тогда только начала встречаться с комиком, увидев его на красной дорожке с другой, сочла себя обманутой и проплакала всю ночь.

«Мне подарил бессонные ночи и слезы в подушку. Тебе приписывают роман с Пашей. Попала в Comedy Woman из-за Паши», — заявила телеведущая.

Сейчас знаменитости закрыли эту тему, однако несколько лет Утяшева таила обиду на Сысоеву, а потом буквально подловила ее в подъезде и вызвала на разговор. В результате они смогли все прояснить и помириться.

«Я тебя в подъезде зажала и сказала: „Давай поговорим“», — напомнила Утяшева.

Также Сысоева рассказала о расставании с блогером Сашей Стоуном, с которым теперь старается не общаться. Сложности в отношениях бывших возлюбленных появились на телевизионном проекте, где они принимали участие.

Тогда актриса выбыла из шоу, потому что потеряла мотивацию продолжать бороться за победу после тяжелого разговора со Стоуном. Касалось ли это расставания — неизвестно, но после окончания проекта пара сообщила о своем решении разорвать связь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Надежда Сысоева попалась на удочку телефонных мошенников.