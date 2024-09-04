Форварда «Валенсии» задержали по подозрению в изнасиловании двух женщин

Форварда испанского футбольного клуба «Валенсия» Рафаэля Мира задержали по подозрению в изнасиловании двух женщин. Об этом сообщает издание Cadena SER.

По информации СМИ, 1 сентября звезда футбола организовал частную вечеринку в своем доме. На ней он якобы надругался над двумя женщинами, которым было около 25 лет.

Уточняется, что у Мира был сообщник, который также был задержан правоохранителями. В Cadena SER заключили, что пострадавшим понадобилась помощь врачей.

В понедельник, 2 сентября, футболиста доставили в штаб гражданской гвардии Валенсии. После этого футболиста должны перевести в суд, где он даст показания по обвинению в изнасиловании.

Рафаэлю Миру 27 лет, он является выпускником академии «Валенсии» и выступал за взрослую команду с 2015 по 2017 год. Также играл за английский «Вулверхэмптон». В 2024-м Мира вернулся в «Валенсию».

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