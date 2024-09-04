Режим, нагрузка, тренер: почему ребенок не хочет посещать спортивные секции

Родители должны проявить чуткость и не списывать все на лень. Возможно, причины гораздо сложнее.

Если ребенок отказывается посещать спортивную секцию, родители в первую очередь должны объективно оценить его режим дня и выяснить, есть ли у него время на отдых. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказала клинический психолог, педагог высшей категории Маргарита Алексеева.

Она подчеркнула, что сон не считается отдыхом. Отдых — это время, когда ребенок не делает ничего по учебе или по дому.

«Если у ребенка перегруз по занятости, лучше всего поменять режим. Разовые дни отдыха от секции могут только усугубить ситуацию. Возможно, даже придется отказаться от каких-то кружков и занятий», — отметила Алексеева.

Кроме того, нужно обязательно оценить, не предъявляются ли ребенку сверхтребования на спортивных занятиях. Возможно, тренер настолько амбициозен, что хочет из новичков шести-семи лет сделать чемпионов и дает им несоразмерную нагрузку. В этом случае может встать вопрос о смене тренера, говорит психолог.

«Еще возможна ситуация, когда ребенок не может подружиться с ребятами из секции. Дружить — это навык, и мы, взрослые, можем с этим помочь. Если сложность именно в том, чтобы наладить контакт, пригласите ребят из секции в гости», — рекомендовала Алексеева.

Она пояснила, что сейчас дети стали редко ходить друг к другу в гости и привыкли общаться только в присутствии кого-то из взрослых. Поэтому им сложно наладить контакт самостоятельно, и нужно помочь им в этом.

Ранее Маргарита Алексеева в беседе с 5-tv.ru рассказала, на что подростки чаще всего жалуются психологу.