Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме — 2024 (ВЭФ). У российского лидера во Владивостоке запланирован ряд встреч.

В Кремле ранее анонсировали участие Путина в пленарной сессии ВЭФ. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, к мероприятию сейчас идет активная подготовка.

«Готовится к этому и президент», — сказал он журналистам.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября Во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях — транспорт, инфраструктура, энергетика, экология и другие. Девиз форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».