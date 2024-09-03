Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

В рамках форума запланирована пленарная сессия с участием главы государства.

Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Тема:
ВЭФ-2024

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме — 2024 (ВЭФ). У российского лидера во Владивостоке запланирован ряд встреч.

В Кремле ранее анонсировали участие Путина в пленарной сессии ВЭФ. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, к мероприятию сейчас идет активная подготовка.

«Готовится к этому и президент», — сказал он журналистам.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября Во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях — транспорт, инфраструктура, энергетика, экология и другие. Девиз форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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