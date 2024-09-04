Правоохранительный трек ВЭФ: Краснов провел встречу с коллегой из Мьянмы

Краснов провел встречу с коллегой из Мьянмы на ВЭФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / Генпрокуратура России / genprocrf; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Генпрокурор отметил, что уже 76 лет две страны связывают конструктивные деловые отношения.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встречу с председателем Антикоррупционной комиссии Мьянмы Сит Эйем, сообщает надзорное ведомство.
«Наши страны уже 76 лет связывают конструктивные деловые отношения. Благодаря лидерам наших государств — Владимиру Путину и Мин Аун Хлайну — наращиваются контакты по самым разным направлениям, среди которых правоохранительный трек», — сказал Краснов, открывая встречу.
По итогам консультаций стороны подписали межведомственную программу сотрудничества, которая станет основой для практической реализации заключенного ранее меморандума о взаимопонимании.
«Уверен, впереди нас ждет активное укрепление дружественных связей на благо народов России и Мьянмы», — приводятся слова Краснова на сайте Генпрокуратуры.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября Во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях — транспорт, инфраструктура, энергетика, экология и другие. Девиз форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошло открытие ВЭФ-2024.
- 4 сент
- Более 1000 человек приняли участие в забеге «За дружбу в спорте»
- 4 сент
- «Безопасно»: представитель «Талибана»* призвал бизнес РФ работать в Афганистане
- 3 сент
- Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024
- 3 сент
- Наука объединяет: как прошел первый день ВЭФ-2024
- 3 сент
- Популяция краснокнижных кречетов на Камчатке снизилась из-за браконьеров
- 3 сент
- «Мощный научный задел»: проректор ДВФУ Нелюб призвал вести исследования со странами АТР
- 3 сент
- «Речь о геополитической стабильности»: как расширение БРИКС повлияло на ситуацию в мире
- 3 сент
- В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек из 76 стран
- 3 сент
- На ВЭФ состоялось открытие дискуссионной платформы «Росконгресс-Урбан Хаб»
- 3 сент
- Международный форум «День сокола» стартовал в рамках ВЭФ-2024
Читайте также
59%
-1.39 97.81
-1.45
Нашли ошибку?