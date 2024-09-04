Правоохранительный трек ВЭФ: Краснов провел встречу с коллегой из Мьянмы

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Краснов провел встречу с коллегой из Мьянмы на ВЭФ

Правоохранительный трек ВЭФ: Краснов провел встречу с коллегой из Мьянмы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / Генпрокуратура России / genprocrf; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ВЭФ-2024

Генпрокурор отметил, что уже 76 лет две страны связывают конструктивные деловые отношения.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встречу с председателем Антикоррупционной комиссии Мьянмы Сит Эйем, сообщает надзорное ведомство.

«Наши страны уже 76 лет связывают конструктивные деловые отношения. Благодаря лидерам наших государств — Владимиру Путину и Мин Аун Хлайну — наращиваются контакты по самым разным направлениям, среди которых правоохранительный трек», — сказал Краснов, открывая встречу.

По итогам консультаций стороны подписали межведомственную программу сотрудничества, которая станет основой для практической реализации заключенного ранее меморандума о взаимопонимании.

«Уверен, впереди нас ждет активное укрепление дружественных связей на благо народов России и Мьянмы», — приводятся слова Краснова на сайте Генпрокуратуры.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября Во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях — транспорт, инфраструктура, энергетика, экология и другие. Девиз форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошло открытие ВЭФ-2024.

Тема:
ВЭФ-2024
4 сент
Более 1000 человек приняли участие в забеге «За дружбу в спорте»
4 сент
«Безопасно»: представитель «Талибана»* призвал бизнес РФ работать в Афганистане
3 сент
Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024
3 сент
Наука объединяет: как прошел первый день ВЭФ-2024
3 сент
Популяция краснокнижных кречетов на Камчатке снизилась из-за браконьеров
3 сент
«Мощный научный задел»: проректор ДВФУ Нелюб призвал вести исследования со странами АТР
3 сент
«Речь о геополитической стабильности»: как расширение БРИКС повлияло на ситуацию в мире
3 сент
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек из 76 стран
3 сент
На ВЭФ состоялось открытие дискуссионной платформы «Росконгресс-Урбан Хаб»
3 сент
Международный форум «День сокола» стартовал в рамках ВЭФ-2024
+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
88.61
-1.39 97.81
-1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:12
Взвесить все «за» и «против»: как после 40 лет поменять профессию
3:56
Правоохранительный трек ВЭФ: Краснов провел встречу с коллегой из Мьянмы
3:48
Историческая память, мирный атом, газопровод: итоги визита Путина в Монголию
3:30
Элтон Джон частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекции
3:12
Более 1000 человек приняли участие в забеге «За дружбу в спорте»
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Отпуск будет испорчен: кого из россиян не выпустят на отдых в Турцию и Египет осенью 2024 года
«Живет в народе»: Шуфутинский о том, что для него значит песня «Третье сентября»
Пределы откровенности: как Никита Кологривый относится к постельным сценам
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака