Правоохранительный трек ВЭФ: Краснов провел встречу с коллегой из Мьянмы

Генпрокурор отметил, что уже 76 лет две страны связывают конструктивные деловые отношения.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встречу с председателем Антикоррупционной комиссии Мьянмы Сит Эйем, сообщает надзорное ведомство.

«Наши страны уже 76 лет связывают конструктивные деловые отношения. Благодаря лидерам наших государств — Владимиру Путину и Мин Аун Хлайну — наращиваются контакты по самым разным направлениям, среди которых правоохранительный трек», — сказал Краснов, открывая встречу.

По итогам консультаций стороны подписали межведомственную программу сотрудничества, которая станет основой для практической реализации заключенного ранее меморандума о взаимопонимании.

«Уверен, впереди нас ждет активное укрепление дружественных связей на благо народов России и Мьянмы», — приводятся слова Краснова на сайте Генпрокуратуры.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября Во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях — транспорт, инфраструктура, энергетика, экология и другие. Девиз форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошло открытие ВЭФ-2024.