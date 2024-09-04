Сальдо назвал количество выданных жителям Херсонской области паспортов РФ

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Рита Цветкова
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Сальдо: жителям Херсонской области выдано более 150 тысяч паспортов РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По словам главы региона, процесс получения людьми российского гражданства не останавливается.

С момента становления Херсонской области субъектом РФ местные жители получили более 150 российских паспортов. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в интервью журналистам «Известий» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит сейчас во Владивостоке По его словам, работа по выдаче документов новым гражданам страны продолжается.

«Учитывая то, что у нас была эвакуация из самого Херсона, из областного центра и с правого берега Херсонской области, то еще где-то приблизительно тысяч 70–80 выехали за пределы Херсонской области и сейчас находятся в других субъектах РФ», — сказал Сальдо.

Как отметил губернатор, все социальные стандарты, действующие на государственной территории, уже сейчас доступны жителям региона. Омрачает обстановку, заявил он, не вполне качественная связь и логистические цепочки.

На территории Херсонской области ведутся бои, продолжается спецоперация. Людям, подчеркнул Сальдо, не всегда легко добраться до районных центров и населенных пунктов, в которых они бы оформили все необходимые документы и получили соответствующие услуги. И этот процесс сейчас сложно форсировать.

Ранее 5-tv.ru писал о ситуации в Курской области — как российские военнослужащие вытесняют украинских боевиков с захваченных земель.

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