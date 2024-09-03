До 400 боевиков и 12 бронемашин: ВС РФ продолжают вытеснять врага из Курской области

Националисты ежедневно несут большие потери на поле боя — как в живой силе, так и в военной технике.

Россия продолжает операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Подробнее об успехах российской армии за минувшие сутки сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, одна пусковая установка РСЗО, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса, станция РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 9300 боевиков, 80 танков и другую военную технику.

Российская армия продолжает поиски и уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, которые рассредоточились в лесных массивах Курской области.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российского государства Владимир Путин пообещал разобраться с проникшими в Курскую область украинскими бандитами.