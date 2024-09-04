Массовое отравление в Кабардино-Балкарии: в больницах остаются 70 человек

Всего с жалобами к медикам обратились более 200 жителей города Баксан.

Водопроводная вода могла стать причиной массовой вспышки острой кишечной инфекции в Кабардино-Балкарии, где более 200 жителей города Баксан обратились за помощью к медикам. Из них около 70 человек попали в больницы. Среди пострадавших есть даже младенцы, для которых такое заболевание особенно опасно.

При этом жители неоднократно жаловались на состояние коммуникаций, по которым вода попадает в дома. Однако проблема не решается уже много лет. С подробностями — корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Первые дни учебного года они проведут в больничной палате. 56 детей — под пристальным надзором медиков.

«Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести. Угрозы их жизни нет», — говорит заместитель министра здравоохранения КБР Татьяна Аникушина.

Число отравившихся в городе Баксан Кабардино-Балкарии перевалили за 200 человек. Большая часть из них лечатся амбулаторно, 70 человек в больницах. У всех похожие симптомы.

Минздрав уже подтвердил вспышку кишечной инфекции. Но что именно стало возбудителем до сих пор неясно и станет известно только после того, как придут результаты анализов. Эти данные запишут вскоре не только в медицинские карты, но и в уголовное дело.

«Обратилось более 200 человек с жалобами на кишечную инфекцию либо острое отравление. По одной из версий, причиной массового отравления граждан могло стать качество водопроводной воды. В настоящее время следователи проводятся осмотры места происшествия, изъяты пробы водопроводной воды для соответствующих анализов, а также опрашиваются потерпевшие», — говорит старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике Мурат Багов.

Работу приостановил колледж, две школы и два детских сада. Местные жители уже жаловались на перебои в подаче питьевой воды, а также на аварийное состояние коммуникаций, по которым она идет.

Сотрудники водоканала Баксана периодически отчитываются об устранении то одной, то другой аварии. Сейчас рабочие пытаются найти место новой утечки на территории школы.

Предшественник главного в городе предприятия по снабжению города водой и ее очистке обанкротился. У нынешнего МУПа ситуация с долгами не лучше.

После отравления двух сотен человек ситуацией заинтересовались и надзорные ведомства. Проверку проводит прокуратура и Роспотребнадзор. По данным главы республики, все пострадавшие — жители одного района.

«На объектах водоснабжения, в том числе внутри многоквартирных домов микрорайона взяты соответствующие пробы. В других районах городского округа Баксан рост заболеваемости не зафиксирован», — сообщил губернатор региона Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Власти заверили, что в Строительный район, где произошло ЧП, организован подвоз бутилированной воды. А ту воду, которую сейчас подают по трубам в Баксане, на всякий случай гиперхлорируют.