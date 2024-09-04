«Будем планировать»: города Дальнего Востока могут связать ВСМ

Вице-премьер РФ Савельев: на Дальнем Востоке в будущем могут появиться ВСМ
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Такую перспективу озвучили на полях ВЭФ-2024.
Города Дальнего Востока в будущем могут связать высокоскоростными железными магистралями (ВСМ). Об этом во время выступления на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заявил вице-премьер России Виталий Савельев.
«Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. Ну как без этого. У нас страна, конечно, огромная!» — сказал Савельев.
Когда именно это произойдет и какие города будут связаны ВСМ, вице-премьер не уточнил.
Сейчас главным проектом выступает строительство ВСМ между двумя столицами — Москвой и Петербургом. Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявлял, что новая магистраль сократит время в пути до двух часов 15 минут.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru писал, что доля государственной поддержки в ряде отраслей достигла 30% в 2023 году.
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