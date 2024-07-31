Собянин: ВСМ Москва — Санкт-Петербург сократит время в пути до 2 часов 15 минут

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

В столице реконструируют четыре вокзала, где будут располагаться остановки поездов.

Собянин: ВСМ Москва — Санкт-Петербург сократит время в пути до 2 часов 15 минут

Фото: © РИА Новости

Столица выделит 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом в своем в Telegram сообщил мэр Сергей Собянин.

«Самая сложная задача — строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушево. Работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов», — рассказал мэр Москвы.

Он добавил, что в столице будет четыре остановки ВСМ-1. «Поэтому важнейшая часть проекта — реконструкция четырех будущих вокзалов», — написал градоначальник.

Первой остановкой высокоскоростных поездов на пути из Санкт-Петербурга станет Зеленоград — Крюково. Здесь построят новый вокзальный комплекс с двумя платформами — его интегрируют с вестибюлем D3.

На Петровско-Разумовской будет три платформы с навесами. Новый надземный вестибюль, обслуживающий также МЦД-3, будет интегрирован с метро и D1.

На Рижской реконструируют остановочные пункты D2 и D3. Также там возведут надземный вестибюль для пересадки между вторым, третьим и четвертым диаметрами МЦД.

«Ленинградский вокзал будет конечной станцией и частью одного из крупнейших транспортных узлов „Площадь трех вокзалов“. Там предполагается строительство пассажирского вестибюля, масштабная реконструкция вокзального комплекса и благоустройство прилегающих территорий», — отметил Собянин.

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