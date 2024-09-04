Доля государственной поддержки в ряде отраслей достигла 30% в 2023 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 18 0

Каждый третий кредит в промышленности поддержан плечом государства.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Государственная поддержка стала драйвером в ряде отраслей экономики. И ее доля растет — только в 2023 году она составила 30%, а в некоторых секторах достигла 40%. Об этом в студии «Известий» по полях Восточного экономического форма (ВЭФ) рассказал гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич.

«Каждый третий кредит в промышленности поддержан плечом государства», — отметил он.

Исаевич добавил, что, например, в туризме каждый второй кредит выдан государством.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября Во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях — транспорт, инфраструктура, энергетика, экология и другие. Девиз форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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