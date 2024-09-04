Доля государственной поддержки в ряде отраслей достигла 30% в 2023 году

Каждый третий кредит в промышленности поддержан плечом государства.
Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Государственная поддержка стала драйвером в ряде отраслей экономики. И ее доля растет — только в 2023 году она составила 30%, а в некоторых секторах достигла 40%. Об этом в студии «Известий» по полях Восточного экономического форма (ВЭФ) рассказал гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич.
«Каждый третий кредит в промышленности поддержан плечом государства», — отметил он.
Исаевич добавил, что, например, в туризме каждый второй кредит выдан государством.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября Во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях — транспорт, инфраструктура, энергетика, экология и другие. Девиз форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
- 4 сент
- Глава «Росатома» заявил о планах по сотрудничеству с Китаем, Индией и Бангладеш
- 4 сент
- «Это перспективный рынок»: глава ТПП перечислил важных торговых партнеров России
- 4 сент
- Правоохранительный трек ВЭФ: Краснов провел встречу с коллегой из Мьянмы
- 4 сент
- Более 1000 человек приняли участие в забеге «За дружбу в спорте»
- 4 сент
- «Безопасно»: представитель «Талибана»* призвал бизнес РФ работать в Афганистане
- 3 сент
- Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024
- 3 сент
- Наука объединяет: как прошел первый день ВЭФ-2024
- 3 сент
- Популяция краснокнижных кречетов на Камчатке снизилась из-за браконьеров
- 3 сент
- «Мощный научный задел»: проректор ДВФУ Нелюб призвал вести исследования со странами АТР
- 3 сент
- «Речь о геополитической стабильности»: как расширение БРИКС повлияло на ситуацию в мире
Читайте также
59%
-1.39 97.81
-1.45
Нашли ошибку?