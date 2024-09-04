Экс-премьер Великобритании стал новой жертвой пранкеров Вована И Лексуса.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что на Украине необходимо организовать массовую мобилизацию. Об этом стало известно из опубликованного в Telegram-канале пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) видео с розыгрышем политика.

«У них (на Украине. — Прим. ред.) еще не было массовой мобилизации <…> Ветераны, которых я видел, — это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей», — заявил Джонсон.

Все это время политик думал, что беседовал по видеосвязи с экономистом-глобалистом Жаком Аттали.

Джонсон также добавил, что Запад должен передать Киеву ракеты ATACMS, а также убрать все ограничения удары по территории России. В частности, чтобы украинские боевики смогли «снести Керченский мост».

Бывший британский премьер отметил, страны Запада уже участвуют в конфликте на Украине. При этом он подчеркнул, что направлять туда западных военных не стоит. По мнению Джонсона, это может привести к эскалации конфлкита.

Ранее 5-tv.ru писал, как пранкеры Вован и Лексус разыграли в этом же году главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона.