«Призвать молодежь»: Борис Джонсон заявил о необходимости массовой мобилизации на Украине
Борис Джонсон заявил о необходимости массовой мобилизации молодежи на Украине
Фото, видео: © РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс; 5-tv.ru
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Экс-премьер Великобритании стал новой жертвой пранкеров Вована И Лексуса.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что на Украине необходимо организовать массовую мобилизацию. Об этом стало известно из опубликованного в Telegram-канале пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) видео с розыгрышем политика.
«У них (на Украине. — Прим. ред.) еще не было массовой мобилизации <…> Ветераны, которых я видел, — это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей», — заявил Джонсон.
Все это время политик думал, что беседовал по видеосвязи с экономистом-глобалистом Жаком Аттали.
Джонсон также добавил, что Запад должен передать Киеву ракеты ATACMS, а также убрать все ограничения удары по территории России. В частности, чтобы украинские боевики смогли «снести Керченский мост».
Бывший британский премьер отметил, страны Запада уже участвуют в конфликте на Украине. При этом он подчеркнул, что направлять туда западных военных не стоит. По мнению Джонсона, это может привести к эскалации конфлкита.
Ранее 5-tv.ru писал, как пранкеры Вован и Лексус разыграли в этом же году главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона.
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