Доза ответственности: беременную многодетную россиянку взяли при покупке наркотиков

Задержание произошло сразу после совершения сделки.

В Тюмени беременная многодетная мать получила штраф за покупку наркотиков через Интернет. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Женщина была задержана сразу после совершения сделки по приобретению запрещенных препаратов через Сеть.

«Подсудимая для личного употребления заказала через интернет наркотическое средство общей массой не менее 1,88 грамма, что является значительным размером», — говорится в документах.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, а именно тот факт, что на иждивении у женщины находятся четверо несовершеннолетних детей. Кроме того, тюменка беременна пятым ребенком. В итоге ее обязали выплатить десять тысяч рублей штрафа и конфисковали мобильный телефон, с помощью которого та находила тайники с наркотиками.

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