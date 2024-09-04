На дне океана нашли главное украшение салона первого класса «Титаника»

Уникальный артефакт был скрыт 112 лет от людских глаз.

В ходе экспедиции специалисты обнаружили на дне Атлантического океана потерянную статую «Дианы Версальской» возле обмломков потерпевшего крушение лайнера «Титаник». Об этом сообщила пресс-служба американской компании RMS Titanic Inc.

«Было сделано более двух миллионов фотографий и найдено бесчисленное количество артефактов для последующего восстановления. Возглавила список обнадеживающих открытий бронзовая статуэтка римской богини Дианы», — говорится в сообщении.

Статуэтка высотой 60 сантиметров была центральным украшением салона первого класса на лайнере. Во время крушения она была потеряна и лежала на дне океана больше века. Статую попадала на снимки 1986 года, но после этого ее долго не могли найти. Однако в какой-то момент на артефакт наткнулись на видеозаписи предыдущей экспедиции.

«Диану Версальскую» удалось найти за несколько часов до последнего дня экспедиции 2024 года. Компания RMS Titanic Inc подчеркнула, что для нее большая честь представить фотографии уникального артефакта, который лежал на дне океана 112 лет.

Пароход «Титаник» затонул во время своего первого рейса в ночь на 15 апреля 1912 года. Он столкнулся с айсбергом и ушел ко дну в Северной Атлантике. Катастрофа унесла жизни 1496 человек. Теперь останки судна покоятся на глубине 3750 метров.

В апреле на аукционе продали золотые часы самого богатого пассажира «Титаника» Джона Джейкоба Астора IV. Лот ушел с торгов за рекордные 1,175 миллиона фунтов стерлингов (около 135 миллионов рублей). Обладателем лота стал частный коллекционер из США.

Известно, что Астор на момент гибели был одним из самых богатых людей в мире. Его капитал составлял около 87 миллионов долларов, что сегодня равнялось бы нескольким миллиардам.

Тело миллионера нашли спустя неделю после катастрофы. При нем обнаружили и те самые золотые часы. Свою супругу Мадлен Астор во время крушения судна отправил на спасательную шлюпку.

Ранее 5-tv.ru писал, что на «Титанике» обрушилась часть носового ограждения. Легендарный пароход медленно, но неумолимо продолжает разрушаться под воздействием морской среды.