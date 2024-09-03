Уже в 2030 году: останки легендарного «Титаника» могут полностью исчезнуть

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Останки затонувшего «Титаника» могут полностью исчезнуть уже в 2030 году

Уже в 2030 году: останки легендарного «Титаника» могут полностью исчезнуть

Фото: www.globallookpress.com / Knorr + Hirth

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Уже сейчас его активно «съедают» бактерии.

Останки легендарного трансатлантического лайнера «Титаник» могут полностью исчезнуть в ближайшие шесть лет. Об этом пишет издание The Sun.

«Мы должны помнить, что затонувшее судно находилось там 107 лет в сильных течениях и морской воде, поэтому вопрос не в том, исчезнет ли оно, а в том, когда», — сообщил руководитель экспедиции к «Титанику» Виктор Весково.

По подсчетам экспертов, полное разрушение корабля произойдет уже к 2030 году. Последняя экспедиция, которая спускалась к обломкам судна, обнаружила, что оно начало разваливаться на куски, а большая его часть уже разбросана по дну океана.

Металлический корпус «Титаника» активно «съедают» микробактерии, которым ученые дали название «Halomonas titanicae». За последние два года они успели поглотить перила, которые были целы еще два года назад.

Общественность неоднократно призывала поднять легендарное судно со дна, однако, по словам экспертов, при подобных действиях «Титаник» будет полностью разрушен.

«Титаник» затонул во время первого рейса, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Он столкнулся с айсбергом и ушел ко дну в Северной Атлантике. Катастрофа унесла жизни 1496 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на «Титанике» обрушилась часть носового ограждения.

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