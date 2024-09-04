«Не дай бог»: полиция проверит Mia Boyka из-за оскорбления ребенка на концерте

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 932 0

Мать девочки-квадробера из Надыма обратилась в полицию после выступления Mia Boyka

«Не дай бог»: полиция проверит Mia Boyka из-за оскорбления ребенка на концерте

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К правоохранителям обратилась мать пострадавшей девочки.

Мать восьмилетней девочки-квадробера обратилась в полицию после того, как певица Mia Boyka (Мария Бойко) оскорбительно высказалась в отношении ее дочери на концерте. Об этом 5-tv.ru сообщили в Управлении Министерства внутренних дел РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (УМВД ПФ по ЯНАО).

Концерт популярной исполнительницы состоялся 31 августа в городе Надым. Во время выступления на встречу с артисткой привели маленькую девочку, которая увлекается квадробикой — появившемся в Японии неофициальным видом спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных.

«Ты у нас котенок или квадробер, не дай бог? Но ты же человек, ты же красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой? Ой, квадроберы эти», — высказалась Бойко.

Как сообщил собеседник 5-tv.ru, полиция принимает решение о необходимости старта проверки в отношении артистки.

При этом, по информации «360.ru», после слов кумира юной жительнице Надыма потребовался психолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Mia Boyka отреагировала на слухи о романтических отношениях с SHAMAN.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:50
«Маркетинговая уловка»: как изменятся цены на такси из-за закона об ОСГОП
23:35
«Наработали»: в Раде назвали имя кандидата на пост главы МИД Украины
23:18
«Перестала ходить»: женщина стала инвалидом после операции в московской клинике
23:00
США расширили санкции против РФ за «вмешательство в выборы»: кто в списке?
22:41
«Не дай бог»: полиция проверит Mia Boyka из-за оскорбления ребенка на концерте
22:27
В Минэке рассказали о субсидии на почти 66 млрд рублей по инвестпроектам ВЭБ

Сейчас читают

Артиллерийская гонка: Армения усиленно перевооружается
«Не дай бог»: полиция проверит Mia Boyka из-за оскорбления ребенка на концерте
Воспользовалась доверчивостью: суд отложил заседание по делу о наследстве Шукшина
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака