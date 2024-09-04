«Не дай бог»: полиция проверит Mia Boyka из-за оскорбления ребенка на концерте

К правоохранителям обратилась мать пострадавшей девочки.

Мать восьмилетней девочки-квадробера обратилась в полицию после того, как певица Mia Boyka (Мария Бойко) оскорбительно высказалась в отношении ее дочери на концерте. Об этом 5-tv.ru сообщили в Управлении Министерства внутренних дел РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (УМВД ПФ по ЯНАО).

Концерт популярной исполнительницы состоялся 31 августа в городе Надым. Во время выступления на встречу с артисткой привели маленькую девочку, которая увлекается квадробикой — появившемся в Японии неофициальным видом спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных.

«Ты у нас котенок или квадробер, не дай бог? Но ты же человек, ты же красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой? Ой, квадроберы эти», — высказалась Бойко.

Как сообщил собеседник 5-tv.ru, полиция принимает решение о необходимости старта проверки в отношении артистки.

При этом, по информации «360.ru», после слов кумира юной жительнице Надыма потребовался психолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Mia Boyka отреагировала на слухи о романтических отношениях с SHAMAN.