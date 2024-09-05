«Не теорема»: Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной молодости
Телеведущая Екатерина Андреева назвала спорт залогом красоты
Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru
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Телеведущая никогда не выглядела на свой реальный возраст.
Телеведущая Екатерина Андреева считает спорт залогом красоты. Об этом она сообщила в своем личном блоге.
«Не устаю повторять: кто занимаются спортом, тот выглядят лучше тех, кто не занимается спортом. Аксиома. Не теорема», — заявила Андреева.
Она выглядит значительно моложе своего возраста. А телеведущей, между прочим, уже 58 лет! Андреева уделяет много времени занятиям в спортивном зале, бассейне и йоге.
Екатерина часто делится в своем блоге секретами стройного и подтянутого тела. Ее вдохновляющие фото стали примером для множества женщин. Поклонницы благодарят ведущую за толчок к самосовершенствованию.
«Екатерина, вы для меня пример женской красоты»;
«Просто восхищаюсь вами Катя! С понедельника начинаю очистительную гимнастику по утрам и йога вечером», — пишут фанаты под ее постами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как уменьшить объем бедер и ягодиц за месяц.
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