«Не теорема»: Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной молодости

Телеведущая никогда не выглядела на свой реальный возраст.

Телеведущая Екатерина Андреева считает спорт залогом красоты. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

«Не устаю повторять: кто занимаются спортом, тот выглядят лучше тех, кто не занимается спортом. Аксиома. Не теорема», — заявила Андреева.

Она выглядит значительно моложе своего возраста. А телеведущей, между прочим, уже 58 лет! Андреева уделяет много времени занятиям в спортивном зале, бассейне и йоге.

Екатерина часто делится в своем блоге секретами стройного и подтянутого тела. Ее вдохновляющие фото стали примером для множества женщин. Поклонницы благодарят ведущую за толчок к самосовершенствованию.

«Екатерина, вы для меня пример женской красоты»;

«Просто восхищаюсь вами Катя! С понедельника начинаю очистительную гимнастику по утрам и йога вечером», — пишут фанаты под ее постами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как уменьшить объем бедер и ягодиц за месяц.

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