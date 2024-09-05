«Наша территория»: Лихачев рассказал о важности развития Северного морского пути

Северный морской путь будет актуален на протяжении долгого времени, которое захватит как минимум несколько поколений, отметил глава «Росатома».

Развитие Северного морского пути (СМП) играет важную роль за счет принадлежности к российским территориям. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в рамках сессии «Северный морской путь и его логистические возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

«Здесь нет никакой альтернативы для обсуждения ― это наша территория: и с точки зрения тех богатств, которые там сосредоточены, и с точки зрения комплекса обороны и безопасности, и с точки зрения нашего геополитического влияния», ― отметил Лихачев.

Он добавил, что СМП будет оставаться актуальным на протяжении долгого времени. И даже захватит несколько поколений. А товаропоток между Европой и Азией будет только развиваться, насыщая промышленность и рынки новыми ресурсами. Лихачев также отметил — обращать внимание на антироссийские санкции в этом вопросе не стоит. Ведь направление имеет большие перспективы.

«Неужели кто-то думает, что мы из-за этого свернем свою работу? Скорее, наоборот», ― отметил он.

К примеру, «Росатом» обсуждает участие Вьетнама в проектах СМП. А пока среди заинтересованных Китай и Индия.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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