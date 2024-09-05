«Наша территория»: Лихачев рассказал о важности развития Северного морского пути

Лихачев: развитие Северного морского пути важно за счет его принадлежности к РФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ
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Северный морской путь будет актуален на протяжении долгого времени, которое захватит как минимум несколько поколений, отметил глава «Росатома».
Развитие Северного морского пути (СМП) играет важную роль за счет принадлежности к российским территориям. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в рамках сессии «Северный морской путь и его логистические возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).
«Здесь нет никакой альтернативы для обсуждения ― это наша территория: и с точки зрения тех богатств, которые там сосредоточены, и с точки зрения комплекса обороны и безопасности, и с точки зрения нашего геополитического влияния», ― отметил Лихачев.
Он добавил, что СМП будет оставаться актуальным на протяжении долгого времени. И даже захватит несколько поколений. А товаропоток между Европой и Азией будет только развиваться, насыщая промышленность и рынки новыми ресурсами. Лихачев также отметил — обращать внимание на антироссийские санкции в этом вопросе не стоит. Ведь направление имеет большие перспективы.
«Неужели кто-то думает, что мы из-за этого свернем свою работу? Скорее, наоборот», ― отметил он.
К примеру, «Росатом» обсуждает участие Вьетнама в проектах СМП. А пока среди заинтересованных Китай и Индия.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как России помогла изоляция со стороны Запада.
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