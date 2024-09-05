Краснов назвал дополнительный фактор развития отношений России с Востоком

31 0

По его словам, те, кто рассчитывал на эффект от изоляции России, просчитались.

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ВЭФ-2024

Попытка стран Запада изолировать Россию привела к развитию ее отношений с Востоком, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в рамках сессии «Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса» Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Курс Запада на изоляцию России, вопреки ожиданиям идеологов, стал дополнительным фактором развития давних и прочных отношений с Востоком», — отметил глава надзорного ведомства.

Краснов добавил, что сейчас Дальний Восток стал одним из центров формирующегося многополярного мира. Государство стимулирует этот процесс мерами поддержки экономики, совершенствованием средств коммуникаций и развитием логистики, продолжил генпрокурор.

По его словам, увеличение показателей товарооборота в макрорегионе, индекса промпроизводства, объемов строительства и инвестиционных вложений по отдельным параметрам оказалось «выше среднего по стране в два-три раза».

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, на какую сумму потребность Дальнего Востока в инвестициях оценили в «Сбере».

Тема:
ВЭФ-2024
4 сент
В Минэке рассказали о субсидии на почти 66 млрд рублей по инвестпроектам ВЭБ
4 сент
На ВЭФ отметили зарождение многополярного мира в Юго-Восточной Азии
4 сент
«Сбер» оценил потребность Дальнего Востока в инвестициях в 4 триллиона рублей
4 сент
Надежный майнинг: в Бурятии запустят крупнейший центр обработки данных
4 сент
«Много узнал про губернатора»: помощник президента рассказал о поездке на такси
4 сент
«Сделано в России»: звезды хоккея встретились на гала-матче в рамках ВЭФ-2024
4 сент
Проекты на триллионы рублей: развитие энергетики и промышленности обсудили на ВЭФ
4 сент
«Мы в нее влетели»: глава Сахалинской области назвал ключевой бизнес на острове
4 сент
«Пришла моя эпоха»: Лебедев обсудил на ВЭФ возможность развития технологий без креатива
4 сент
На ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей
+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:20
Краснов назвал дополнительный фактор развития отношений России с Востоком
4:06
Еще один предполагаемый соучастник похищения Авраама Руссо арестован
3:48
«Нужно сделать»: Гросси раскрыл цель визита на Запорожскую АЭС
3:30
«Крестный Фей»: подмосковный фермер выращивает тыквы размером с карету
3:12
«Ему 14 лет»: раскрыта личность парня, устроившего стрельбу в школе Джорджии
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Артиллерийская гонка: Армения усиленно перевооружается
«Маркетинговая уловка»: как изменятся цены на такси из-за закона об ОСГОП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака