Краснов назвал дополнительный фактор развития отношений России с Востоком

По его словам, те, кто рассчитывал на эффект от изоляции России, просчитались.
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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Попытка стран Запада изолировать Россию привела к развитию ее отношений с Востоком, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в рамках сессии «Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса» Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
«Курс Запада на изоляцию России, вопреки ожиданиям идеологов, стал дополнительным фактором развития давних и прочных отношений с Востоком», — отметил глава надзорного ведомства.
Краснов добавил, что сейчас Дальний Восток стал одним из центров формирующегося многополярного мира. Государство стимулирует этот процесс мерами поддержки экономики, совершенствованием средств коммуникаций и развитием логистики, продолжил генпрокурор.
По его словам, увеличение показателей товарооборота в макрорегионе, индекса промпроизводства, объемов строительства и инвестиционных вложений по отдельным параметрам оказалось «выше среднего по стране в два-три раза».
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, на какую сумму потребность Дальнего Востока в инвестициях оценили в «Сбере».
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