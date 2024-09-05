Краснов назвал дополнительный фактор развития отношений России с Востоком

Попытка стран Запада изолировать Россию привела к развитию ее отношений с Востоком, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в рамках сессии «Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса» Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Курс Запада на изоляцию России, вопреки ожиданиям идеологов, стал дополнительным фактором развития давних и прочных отношений с Востоком», — отметил глава надзорного ведомства.

Краснов добавил, что сейчас Дальний Восток стал одним из центров формирующегося многополярного мира. Государство стимулирует этот процесс мерами поддержки экономики, совершенствованием средств коммуникаций и развитием логистики, продолжил генпрокурор.

По его словам, увеличение показателей товарооборота в макрорегионе, индекса промпроизводства, объемов строительства и инвестиционных вложений по отдельным параметрам оказалось «выше среднего по стране в два-три раза».

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, на какую сумму потребность Дальнего Востока в инвестициях оценили в «Сбере».