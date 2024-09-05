На ВЭФ-2024 обсудили роль поддержки государства в развитии цифровых платформ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Чжэньвэй: для развития цифровых платформ нужна поддержка государства

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Китай и Россия должны развивать сотрудничество по данному вопросу, отметил Хэ Чжэньвэй, председатель китайской ассоциации по развитию за рубежом.

Для развития цифровых платформ нужна сильная поддержка государства, заявил Хэ Чжэньвэй, председатель китайской ассоциации по развитию за рубежом, в рамках сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

«Нужна сильная поддержка правительства, потому что мы знаем, без сети связи, особенно 5G, это сделать очень трудно. Потому что нужны большие инвестиции, особенно большие. В Китае в октябре прошлого года уже создали специальное управление при госкомитете развития реформ. Там будут создавать программы, все механизмы, чтобы поддержать цифровые платформы в развитии», — отметил Чжэньвэй.

Он добавил, что необходимо поддержать малый и средний бизнес, частные компании. В Китае уже началось сотрудничество по вопросу цифровой платформы в Пакистане. Однако если начать сотрудничество с Россией, рынок в разы увеличится, он имеет хорошие перспективы, отметил спикер.

«Китай с Россией — на это направление будет огромная перспектива», — заключил Чжэньвэй.

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