«Нас объединяет очень много»: Песков об отношениях РФ и Монголии

Песков назвал исторически глубокими отношения РФ и Монголии
Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru
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Отношения двух стран строятся на глубоких исторических корнях, отметил представитель Кремля.
Отношения России и Монголии основываются на очень глубоких исторических корнях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Монголия — это наш ближайший сосед, страна с одной стороны, с уникальным геополитическим положением <…> для Монголии главные соседи и партнеры», — отметил он.
Как указал представитель Кремля, единственные непосредственно соседи — это РФ и Китай. Пекин, конечно, является партнером номер один для Улан-Батора.
«Мы — партнер номер два, но наши отношения зиждутся на очень глубоких исторических корнях. Нас объединяет очень много, но Монголия — это территория конкуренции. Экономической конкуренции, политической конкуренции», — уточнил Песков.
Прежде стало известно, что правительство РФ одобрило проект соглашения с Монголией о разработке проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах визита президента РФ Владимира Путина в Монголию.
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