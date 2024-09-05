«Нас объединяет очень много»: Песков об отношениях РФ и Монголии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 25 0

Песков назвал исторически глубокими отношения РФ и Монголии

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Отношения двух стран строятся на глубоких исторических корнях, отметил представитель Кремля.

Отношения России и Монголии основываются на очень глубоких исторических корнях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Монголия — это наш ближайший сосед, страна с одной стороны, с уникальным геополитическим положением <…> для Монголии главные соседи и партнеры», — отметил он.

Как указал представитель Кремля, единственные непосредственно соседи — это РФ и Китай. Пекин, конечно, является партнером номер один для Улан-Батора.

«Мы — партнер номер два, но наши отношения зиждутся на очень глубоких исторических корнях. Нас объединяет очень много, но Монголия — это территория конкуренции. Экономической конкуренции, политической конкуренции», — уточнил Песков.

Прежде стало известно, что правительство РФ одобрило проект соглашения с Монголией о разработке проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах визита президента РФ Владимира Путина в Монголию.

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