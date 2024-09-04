Историческая память, мирный атом, газопровод: итоги визита Путина в Монголию

Основной день официального визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор был крайне насыщенным. Переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом прошли в формате один на один и с участием делегаций.

Обсуждали отношения и по линии БРИКС. Хурэлсух принял приглашение посетить октябрьский саммит в Казани. Впечатляла и атмосфера визита: где еще можно увидеть настоящую кочевую юрту внутри президентского дворца или, например, Aurus в окружении средневековой конницы? О деталях визита расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Тысячи жителей Улан-Батора собрались вокруг центральной площади, чтобы увидеть церемонию встречи российского президента. Тем более улицы практически не перекрывали, закрыв только несколько из них — для проезда всадников и президентского кортежа. Улан-Батор встречает Путина почетным караулом и конницей в национальных костюмах. Кстати, именно таких небольших и выносливых лошадей Монголия во время Великой Отечественной передавала Советскому Союзу сотнями тысяч.

После торжественной встречи — двусторонние переговоры. В завершении протокольной части российский лидер пригласил монгольского коллегу посетить Россию.

«В завершении хотел бы пригласить Вас в Казань на саммит БРИКС… Впервые пройдет после расширения», — сказал Путин.

Во время переговоров в расширенном формате президент Монголии Хурэлсух заявил, что в Казань обязательно приедет. В ответ Путин пригласил коллегу и в Москву — в мае будущего года. На Парад Победы, к которой Монголия имеет прямое отношение.

«Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», — заявил российский лидер.

Владимира Путина сопровождает представительная делегация — главы министерств спорта, природы, транспорта, иностранных дел, энергетики, главы «Росатома», «Ростеха» и многие другие. Каждая из этих сфер Монголии интересна. Но одна — особенно. Страна заинтересована в инвестициях в энергетику, поскольку не хватает электричества. «Росатом» предложил Монголии проект малой атомной станции. Но стране энергия нужна сейчас, потому необходимые соглашения сегодня были подписаны.

«По итогам наших переговоров стороны подписали соглашения между правительством Монголии и Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов и соглашения о разработке и реконструкции базовой тепловой электростанции ТЭЦ-3 города Улан-Батор», — уточнил монгольский лидер.

По итогам подписано по поставкам нефтепродуктов и ремонт ТЭЦ. Владимир Путин в ответном слове заявил о том, что проект газопровода в Китай получит развитие в самой Монголии. И проектов уже немало.

«Наше партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов. Российская компания Интер РАО рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции Улан-Баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующие мощности станции», — сообщил Путин.

После церемонии подписания соглашений российский президент встретился с председателем Великого хурала Монголии, премьером страны и членами кабинета министров. На этом официальные встречи завершились, но осталось еще несколько важных мероприятий. Президентов ждали у памятника маршалу Георгию Жукову.

За церемонией наблюдала единственная оставшаяся в живых участница сражения при Халхин-Голе. Чимэдцэрен в те годы было 15 лет, она была санитаркой объединенной советско-монгольской группировки. Интервью у ветерана взяла съемочная группа «Известий».

«Я в те годы перевязывала советских солдат. Все помню. Тогда было страшно, но мы победили», — поделилась воспоминаниями женщина.

Именно победа в сражении при Халхин-Голе стала главным объединяющим фактором для российского и монгольского народов. Вот уже 85 лет между нашими странами прекрасные и теплые отношения, которые сейчас помогают договариваться по самым сложным вопросам.