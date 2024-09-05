Путин на ВЭФ поручил увековечить память о Курильской десантной операции

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Глава государства подчеркнул мужество советских военных, сокрушивших неприступные вражеские укрепления.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Межуев; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин поручил увековечить память о Курильской десантной операции. Он также заявил о строительстве новых музеев на Дальнем Востоке. Глава государства выступил на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы обязательно продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны», — подчеркнул Путин.

Курильская десантная операция стала символом мужества советских военных, сокрушивших неприступные вражеские укрепления, подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Путина, история российского Дальнего Востока создана целеустремленными людьми. Их героизм вдохновляет многих граждан.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о сохранении ставки по ипотеке на Дальнем Востоке. Такие программы прежде были продлены до конца 2030 года.

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