Спецоперация, отношения с США и Европой, расширение БРИКС: о чем говорил Путин на ВЭФ

Восточный экономический форум носит статус международного. Он собрал шесть тысяч участников из десятков стран. Поэтому мировой повестке президент уделил большое внимание.

Не остались в стороне и президентские выборы в Америке. У Владимира Путина спросили, кто фаворит России — Дональд Трамп или Камала Харрис. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий выслушал все ответы президента.

Конфликту на Украине на пленарной сессии уделили немало внимания. И это понятно — провокационные действия Киева расшатывают безопасность во всем регионе. Особенно требования Зеленского разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России, а также попытки атаковать ядерные объекты — Запорожскую и Курскую АЭС.

«Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей частью Европы», — заявил Путин.

Впрочем, вопросы европейской безопасности сам Старый свет как будто не беспокоят. Путин в очередной раз напоминает: конфликт давно мог быть исчерпан. На Стамбульских переговорах 2022 года стороны пришли к соглашению, киевский представитель его парафировал, но тут вмешался Запад.

Отсюда справедливый вопрос — как в конечном счете договариваться с теми, кто никакие договоренности в грош не ставит? Запад намеренно использовал Минские соглашения, чтобы вооружить Украину, до этого расширял НАТО, несмотря на обещание этого не делать.

«Мы понимаем с кем имеем дело. Люди, которые не ценят, без всякого уважения относятся к интересам других стран и народов. Такие люди, к сожалению, есть. Они легко нарушают все взятые на себя обязательства, даже подписанные документы. Ну что делать. Надо просто искать такие формы и гарантии, которые бы хоть как-то в какой-то степени работали. Но главная гарантия безопасности — это рост экономики, военного потенциала РФ, надежные стабильные отношения с партнерами и союзниками», — подчеркнул российский лидер

Надежные отношения уже формируются, причем прямо на полях форума. Малайзийский премьер объявил о желании страны вступить в БРИКС. Объединение уже охватывает больше трети мировой экономики и почти половину населения Земли.

«Россия занимает место торгового партнера, с которым развиты дипломатические отношения. Присоединение позволит укрепить эти отношения. Укреплять Глобальный Юг, развивать торг отношения без монополизации отношений каким-то регионом», — сказал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Владимир Путин также заявил: Москва не отказывается от контактов с Западом. Он давно не созванивался с лидерами стран Европы и США, хотя в Штатах и так сейчас своя предвыборная чехарда. Путина просят определиться с нашим фаворитом.

«Был действующий президент Байден. Его сняли с гонки, но рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, вот и мы тоже так сделаем, будем поддерживать. Это во-первых. А во-вторых она так выразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп ввел такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у Харрис все хорошо, может быть она воздержится от действий подобного рода», — сказал Путин.

Верится в такой исход, конечно, с трудом. Конструктивные решения в мировой политике уже давно исходят не из западных столиц. И пленарная сессия Восточного экономического форума это подтверждает.

Построение многополярного мира, развитие форматов сотрудничества, таких как БРИКС, ШОС или АСЕАН — эти темы понятны и близки восточным партнерам России и странам Глобального Юга. Но слова Владимира Путина не могли не услышать и на Западе. Другой вопрос, прислушаются ли.