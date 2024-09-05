Спецоперация, отношения с США и Европой, расширение БРИКС: о чем говорил Путин на ВЭФ

Эфирная новость 36 0

Российский лидер в своем выступлении уделил особое внимание международной повестке.

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2024

Восточный экономический форум носит статус международного. Он собрал шесть тысяч участников из десятков стран. Поэтому мировой повестке президент уделил большое внимание.

Не остались в стороне и президентские выборы в Америке. У Владимира Путина спросили, кто фаворит России — Дональд Трамп или Камала Харрис. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий выслушал все ответы президента.

Конфликту на Украине на пленарной сессии уделили немало внимания. И это понятно — провокационные действия Киева расшатывают безопасность во всем регионе. Особенно требования Зеленского разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России, а также попытки атаковать ядерные объекты — Запорожскую и Курскую АЭС.

«Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей частью Европы», — заявил Путин.

Впрочем, вопросы европейской безопасности сам Старый свет как будто не беспокоят. Путин в очередной раз напоминает: конфликт давно мог быть исчерпан. На Стамбульских переговорах 2022 года стороны пришли к соглашению, киевский представитель его парафировал, но тут вмешался Запад.

Отсюда справедливый вопрос — как в конечном счете договариваться с теми, кто никакие договоренности в грош не ставит? Запад намеренно использовал Минские соглашения, чтобы вооружить Украину, до этого расширял НАТО, несмотря на обещание этого не делать.

«Мы понимаем с кем имеем дело. Люди, которые не ценят, без всякого уважения относятся к интересам других стран и народов. Такие люди, к сожалению, есть. Они легко нарушают все взятые на себя обязательства, даже подписанные документы. Ну что делать. Надо просто искать такие формы и гарантии, которые бы хоть как-то в какой-то степени работали. Но главная гарантия безопасности — это рост экономики, военного потенциала РФ, надежные стабильные отношения с партнерами и союзниками», — подчеркнул российский лидер

Надежные отношения уже формируются, причем прямо на полях форума. Малайзийский премьер объявил о желании страны вступить в БРИКС. Объединение уже охватывает больше трети мировой экономики и почти половину населения Земли.

«Россия занимает место торгового партнера, с которым развиты дипломатические отношения. Присоединение позволит укрепить эти отношения. Укреплять Глобальный Юг, развивать торг отношения без монополизации отношений каким-то регионом», — сказал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Владимир Путин также заявил: Москва не отказывается от контактов с Западом. Он давно не созванивался с лидерами стран Европы и США, хотя в Штатах и так сейчас своя предвыборная чехарда. Путина просят определиться с нашим фаворитом.

«Был действующий президент Байден. Его сняли с гонки, но рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, вот и мы тоже так сделаем, будем поддерживать. Это во-первых. А во-вторых она так выразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп ввел такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у Харрис все хорошо, может быть она воздержится от действий подобного рода», — сказал Путин.

Верится в такой исход, конечно, с трудом. Конструктивные решения в мировой политике уже давно исходят не из западных столиц. И пленарная сессия Восточного экономического форума это подтверждает.

Построение многополярного мира, развитие форматов сотрудничества, таких как БРИКС, ШОС или АСЕАН — эти темы понятны и близки восточным партнерам России и странам Глобального Юга. Но слова Владимира Путина не могли не услышать и на Западе. Другой вопрос, прислушаются ли.

Тема:
ВЭФ-2024
5 сент
На ВЭФ подписали 258 соглашений на 5,4 триллиона рублей
5 сент
«Должны влюбиться»: Песков высказался о смехе Харрис после «сигнала» Путина
5 сент
Россия к этому движется: что из себя представляет платформенная экономика
5 сент
Уважение к суверенитету: Захарова назвала преимущества БРИКС перед Западом
5 сент
«Шизофрения»: Путин об отказе ФРГ включить оставшуюся нитку «Северного потока»
5 сент
«Безусловный разворот»: на ВЭФ обсудили отношения России со странами Азии
5 сент
Данные объективны: Путин рассказал, как часто получает доклады о ситуации на СВО
5 сент
Путин: одна из главных задач — повышение рождаемости в России
5 сент
Путин призвал обеспечить развитие экономики на собственных технологиях
5 сент
Россия выступает за создание двух государств в конфликте Палестины и Израиля
+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
Суд вынес приговор трем похитителям 1,5 млрд рублей у хоккеиста Радулова
16:44
МВД России объявило в розыск блогера Яна Матвеева*
16:17
Новым главой МИД Украины стал дипломат Андрей Сибига
16:08
На ВЭФ подписали 258 соглашений на 5,4 триллиона рублей
16:02
«Должны влюбиться»: Песков высказался о смехе Харрис после «сигнала» Путина
15:50
Спецоперация, отношения с США и Европой, расширение БРИКС: о чем говорил Путин на ВЭФ

Сейчас читают

Последние посадки: что еще можно посадить на даче в сентябре
Выступление Путина на планерной сессии ВЭФ-2024 — прямая трансляция
Вся в папу: Никита Кологривый рассказал о своей дочери
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака