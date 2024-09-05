Уважение к суверенитету: Захарова назвала преимущества БРИКС перед Западом

Дипломат рассказала о сильных сторонах объединения на ВЭФ-2024.

Международное объединение БРИКС имеет множество сильных сторон, которых нет у Запада. Эти преимущества перечислила официальный представитель МИД России Мария Захарова в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«На что есть запрос у мирового большинства? Взаимоуважительный диалог, мирное сотрудничество, уважение к суверенитету и независимости, ориентацию на международное право, сохранение ведущей роли международных организаций», — сказала она.

Как подчеркнула дипломат, миру нужны устойчивая экономика, уважение к культуре, традициям, религиозным и философским взглядам. Все это нашло отражение в БРИКС, где актуальные темы не политизированы, а участие принимается исключительно добровольно.

Захарова призвала понимать разницу между политикой и политизацией вопросов. Например, экономическую сферу нужно обсуждать с конкретными цифрами, а не через призму соблюдения догм других отраслей или с позиции политической заряженности какой-то страны.

Международные организации сегодня украинизируют свою повестку. Энергетика и наркотрафик на Западе обсуждается именно через ситуацию на Украине из-за действий Штатов. В БРИКС же этой практики нет.

Дипломат объяснила, что в БРИКС политическая позиция страны не является критерием, по которому решают, давали стране право на доклад. В объединение не игнорируют такие темы, как разрушение канонического православия на Украине. БРИКС, заявила Захарова, обсуждает важные вопросы только в рамках показателей из соответствующих сфер.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2024 высказался об отношениях России с партнерами по БРИКС.