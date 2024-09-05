«Без креатива никуда»: глава Якутии о новом векторе развития экономики

Глава Якутии Николаев: без креатива в экономике никуда
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По его словам, это правило действует как для туристической отрасли, так и для любой другой.
Экономика не может развиваться без креатива. С таким заявлением на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
«Мы будем развивать не только креативную индустрию, но и в целом повышать креативность нашей экономики, потому что без креативности экономики в любых отраслях, начиная от гражданской авиации, заканчивая вопросами туризма, точно без креатива никуда», — прокомментировал ситуацию Николаев в рамках сессии «Креативный каркас 2030: развитие креативных индустрий на Дальнем Востоке».
По его словам, самую крупную добавленную стоимость продукции создают те люди, которые умеют делать привлекательный дизайн, «начинку» для товара.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу.
- 5 сент
- Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID и оспой обезьян в России
- 5 сент
- На ВЭФ подписали 258 соглашений на 5,4 триллиона рублей
- 5 сент
- «Должны влюбиться»: Песков высказался о смехе Харрис после «сигнала» Путина
- 5 сент
- Спецоперация, отношения с США и Европой, расширение БРИКС: о чем говорил Путин на ВЭФ
- 5 сент
- Россия к этому движется: что из себя представляет платформенная экономика
- 5 сент
- Уважение к суверенитету: Захарова назвала преимущества БРИКС перед Западом
- 5 сент
- «Шизофрения»: Путин об отказе ФРГ включить оставшуюся нитку «Северного потока»
- 5 сент
- «Безусловный разворот»: на ВЭФ обсудили отношения России со странами Азии
- 5 сент
- Данные объективны: Путин рассказал, как часто получает доклады о ситуации на СВО
- 5 сент
- Путин: одна из главных задач — повышение рождаемости в России
49%
0.32 98.07
0.26
Нашли ошибку?