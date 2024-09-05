Суд вынес приговор трем похитителям 1,5 млрд рублей у хоккеиста Радулова

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор трем обвиняемым в хищении 1,5 миллиарда рублей у хоккеиста Александра Радулова. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Так, председатель совета директоров Транснационального банка Сергей Кононов получил 12 лет колонии общего режима, его помощник Роман Швец — шесть лет, а замначальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева — пять лет.

Фигуранты получили меньше, чем запрашивала сторона обвинения. Так, она ходатайствовала о сроке 14 лет для Кононова и по семь для Швеца и Пантелеевой.

Вместе с тем суд частично удовлетворил гражданский иск. С троих ответчиков взыскали 1,6 миллиарда рублей.

Как Радулов лишился 1,5 миллиарда рублей

В 2020 году официальный представитель Радулова Роман Худяков рассказывал, что в течение примерно десяти лет хоккеист переводил заработанные деньги на счета Транснационального банка, которым до лишения лицензии управлял Сергей Кононов.

В 2006 году Радулова друзья познакомили с Кононовым, представив, как «очень уважаемого, хорошего человека». Тот втерся в доверие не только к хоккеисту, но и к его отцу, став другом семьи.

В 2008 году Кононов, будучи председателем банка «Транснациональный», предложил Радулову хранить заработанные деньги на его счетах. Спортсмен согласился и перевел туда все свои сбережения. При этом они договорились, что в случае неприятностей Кононов даст знак Радулову, чтобы тот успел забрать деньги.

За восемь лет Радулов перевел порядка 20 миллионов долларов. Однако о том, что банк лишают лицензии спортсмен узнал лишь за четыре дня до этого от знакомых. Кононов заверили: в течение трех лет вернет деньги. Взамен аферист предложил Радулову два помещения в центре Москвы якобы около 25 миллионов долларов. Однако в дальнейшем выяснилось, что они стоят три миллиона долларов.

«Кононов вводил Радулова в заблуждение, чтобы за это время Александр не обращался в полицию <…> Земля принадлежит городу, за аренду не платили сколько-то лет, должны 15 миллионов государству. То есть мало того, что Саше должны, теперь и он сам должен», — рассказывал Худяков.

В результате Радулов подал заявление в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Гусейн Гасанов погасил долг перед ФНС на 112 миллионов рублей. Суд прекратил производство по его делу.